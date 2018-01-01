26 يوليو.. مناقشة ديوان "الهائم فى البرية" بدار العين

تُقيم دار العين للنشر والتوزيع٬ أمسية ثقافية شعرية٬ لتوقيع ونقاش ديوان "الهائم في البرية" للشاعر عبدالمنعم رمضان، الصادر مؤخرًا عن الدار، وذلك في تمام السابعة٬ من مساء الخميس الموافق 26 يوليو الجاري.



ويتناول الديوان بالنقد والتحليل٬ الناقدان الكبيران: د. جابر عصفور ود. شاكر عبدالحميد، وفي حضور الشاعر العربي الكبير أدونيس، ويقدم الأمسية محرر الدار: أشرف يوسف.



وتبدأ الأمسية بقراءة قصائد من الديوان ونقاش مع الشاعر حول مسيرته واختياراته الجمالية، كأحد أبرز الأصوات الشعرية في جيل السبعينيات.