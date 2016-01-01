جنرال كولومبى متقاعد يعرض التعاون مع محكمة تحقق معه فى جرائم قتل

عرض جنرال كولومبي متقاعد يشتبه في أنه أشرف على قتل مدنيين التعاون مع محكمة خاصة بعد انتهاء الصراع للتحقيق في جرائم ارتكبها الجيش خلال نزاع دام 52 عاما.



ووقع الجنرال ماريو مونتويا وثيقة تقول إنه سيقدم نفسه لمحكمة الولاية القضائية الخاصة من أجل السلام، والتي ستقرر الآن ما إذا كانت ستقبل عرضه، وفقا للمحكمة.



ومن المقرر أن تحاكم "محكمة الولاية القضائية الخاصة من أجل السلام" التي تأسست بعدما وقعت الحكومة اتفاق سلام مع حركة القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) في نوفمبر 2016، المقاتلين والجنود السابقين على جرائم ارتُكبت خلال الصراع الذي أودى بحياة ما لا يقل عن 220 ألف شخص.



ويشتبه في تورط مونتويا فيما يسمى بفضيحة الايجابيات الزائفة التي يعتقد أن الجنود قتلوا فيها آلاف المدنيين وقدموهم كمقاتلين متمردين للحصول على مكافآت اقتصادية.



وفي حال محاكمة مونتويا وإدانته من جانب المحكمة الخاصة، فإنه يمكن أن يأمل في عقوبة أخف من تلك التي يصدرها القضاء العادي.



وبدأت "محكمة الولاية القضائية الخاصة من أجل السلام" العمل بشكل كامل الأسبوع الماضي بمحاكمة 32 من قادة فارك السابقين بتهمة خطف آلاف الأشخاص.