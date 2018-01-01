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الأربعاء 18/يوليه/2018 - 12:14 ص

الخارجية اليمنية تكشف عن أجزاء من مبادرة المبعوث الأممى بشأن الحديدة

خالد اليماني وزير
خالد اليماني وزير الخارجية في الحكومة اليمنية
وكالات
dostor.org/2253319

كشف خالد اليماني وزير الخارجية في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا أمس الثلاثاء عن أجزاء من المبادرة التي يقودها المبعوث الأممي مارتن جريفيث لتجنيب ميناء ومدينة الحديدة غربي اليمن الصراع المسلح.

وقال اليماني إن "المبادرة تشمل انسحاب الميليشيا الكامل وغير المشروط من مدينة وميناء الحديدة والصليف ورأس عيسى وبقية المناطق في الساحل الغربي وتسليمها إلى قوات تتبع وزارة الداخلية للحكومة الشرعية".

جاء ذلك خلال لقاء اليماني السفير الأمريكي لدى اليمن ماثيو تولر في العاصمة السعودية الرياض.

وأكد اليماني دعم الحكومة لجهود المبعوث الأممي، مشيرا إلى أن الحكومة والتحالف بادرا بإعلان الهدنة "لإعطاء هذه المبادرة الفرصة لتحقيق النتائج".

وبحسب اليماني، عزز الحوثيون وجودهم ورفضوا مبدأ الانسحاب.

وتابع أن "ما يتم طرحه بشأن انسحاب الميليشيا الانقلابية يتفق مع نص قرار مجلس الأمن 2216 بشأن إنهاء مظاهر الانقلاب وانسحاب الميليشيا من المدن والمؤسسات الحكومية وتسليم الأسلحة".

ولفت إلى أن العمليات العسكرية تسير بصورة مدروسة وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني، وأن الحكومة حريصة على استمرار عمل الميناء لاستقبال المساعدات الإنسانية والبضائع التجارية.

وأشاد اليماني بالموقف الأمريكي "الداعم للحكومة الشرعية ومساندتها لمشروع استعادة الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار".

من جانبه أكد السفير الأمريكي أنهم يتابعون التطورات عن قرب ويلتقون بشكل دائم بقيادة الحكومة اليمنية والمبعوث الأممي، وأن "المرجعيات الثلاث المنظمة لعملية السلام في اليمن تحمل مصداقية داخلية ودولية وهي المدخل الأساس لتحقيق سلام مستدام في اليمن".

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