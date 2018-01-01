نائب فلسطينى: 80% من مصانع غزَّة أُغلقت بسبب الحصار

قال نائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، إنّ 80 % من المصانع في غزّة أغلقت كليًا أو جزئيًا، بسبب الحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.



وقال النائب جمال الخضري، العضو المستقل في المجلس التشريعي الفلسطيني، رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، على "تويتر" إنَّ 80 % من مصانع غزة تم اغلاقها جزئيًا أو كليًا بسبب الحصار.



وأشار "الخضري" إلى أنَّ هذا الرقم مرشح للزيادة في حال استمر الاحتلال بتشديد الحصار وإغلاق معبر "كرم أبو سالم" أمام أكثر من ألف صنف من السلع.



وقد أعلن الاحتلال الإسرائيلي إغلاق معبر كرم أبو سالم بشكل كامل، ردًا على البلونات الحارقة التي تطلق من القطاع صوب الأراضي المحتلة.