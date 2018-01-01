مقتل 14 من قوات الجيش السورى فى هجوم بسيارة مفخخة بدرعا

استهدفت عربة مفخخة، مساء اليوم، منطقة بجنوب غرب بلدة جاسم بدرعا، ما أدى إلى مقتل 14 شخصا على الأقل من عناصر قوات الجيش السوري والمسلحين الموالين له.



وقال المرصد السوري لحقوق الانسان في بيان له، إن السيارة المفخخة استهدفت قوات للنظام كانت تحاول التقدم في منطقة حوض اليرموك بالريف الغربي لمدينة درعا.



وأشار المرصد إلى تنفيذ قوات الجيش السوري عمليات قصف جوي بمنطقة حوض اليرموك، حيث رصد المرصد السوري قصفًا للطيران المروحي طال مناطق في بلدة جلين وأماكن أخرى في منطقة الشركة الليبية واللتين يسيطر عليهما جيش خالد بن الوليد المبايع لتنظيم داعش الإرهابي ما تسبب بأضرار مادية، ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية.