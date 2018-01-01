بالصور.. نجوم الفن فى حفل زفاف محمود حافظ

بدأ الآن حفل زفاف الفنان الشاب محمود حافظ، بأحد فنادق القاهرة الكبرى، على عروس من خارج الوسط الفني.



وحرص الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، على الحضور وحضر أيضًا كل من، محسن منصور وأشرف فائق وأحمد المنسي وإبراهيم المنسي ومازن الغرباوي رامي الغيط وشيبة ووعد البحري وزوجها المنتج أحمد البنا، ومحمد جمعة، ومحمد صلاح أدم وعدد من نجوم المسرح وخالد محروس وتامر كرم ومازن الغرباوي وشريف العجمي ومحمد علي ومجدي البحيري ووائل عبدالله وشريف إدريس وأحمد يونس وخالد أنور ومحمود فارس مصطفى يوسف ياسر الزنكلوني.



يُذكر أن محمود حافظ، ممثل مصري خريج المعد العالي للفنون المسرحية، وقدم العديد من الأعمال المسرحية منها، مسرحية رئيس جمهورية نفسه مع الفنان محمد رمضان، كما ظهر بدور رجل صعيدي يُدعى "الدكش" في مسلسل "السبع وصايا"، وأخر أعماله مسلسلي "طايع" و"أرض النفاق" في رمضان الماضي.