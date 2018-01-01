أحمد بدير يكشف موعد عرض الموسم الجديد من "فرصة سعيدة"

كشف الفنان أحمد بدير عن موعد انطلاق الموسم الجديد من العرض المسرحي "فرصة سعيدة"، وذلك في منتصف شهر أغسطس المقبل على خشبة مسرح بيرم التونسي في الإسكندرية.



وقال بدير في تصريح لـ"الدستور" إنه متحمس لبدء تصوير الجزء الثاني من مسلسله "البيت الكبير"، خاصة أنه حقق نجاح كبير خلال موسمه الأول، مشيرًا إلى أن فريق العمل ينتظر انتهاء المؤلف من كتابة السيناريو ليبدأ على الفور تصوير أولى المشاهد.



مسرحية "فرصة سعيدة" بطولة أحمد بدير، إيمان أبو طالب، فتوح أحمد، محمد الصاوي، أحمد الدمرداش، خالد محروس، علي كمال، ولي لي قاسم، بسمة شوقي، موسيقى وألحان وتوزيع إيهاب حمدي، ديكور مصطفى حامد، أشعار أيمن النمر، أزياء هبة طنطاوي، إضاءة عز حلمي، تأليف صلاح عربي، وفكرة وإخراج محمد جمعة.



وتدور أحداث العرض حول رجل في مرحلة متقدمة من العمر ويعاني من العيش وحيدا في منزله دون صاحب أو جليس إلى أن تحدث له مفاجآت تغير مجري حياته وتمنحه السعادة والسرور.