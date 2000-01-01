"القوى العاملة" تُعلن عن فرص عمل جديدة براتب 2000 جنيه

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن عدد من فرص العمل الجديدة بإحدى شركات التجارة والتوزيع، وذلك براتب 2000 جنيه.



وتتضمن الوظائف، عدد من المحاسبين وعملاء استيراد، بشرط حصولهم على بكالوريوس تجارة إنجليزي أو محاسبة.



كما تتضمن الوظائف منفذ دعاية وإعلان، بشرط الحصول على فنون جميلة، أو تطبيقية، أو تصميمات، ولديه خبرة من 5 إلى 7 سنوات، وذلك لخريجي دفعات 2011 وما بعدها.



وتحتاج الشركة لعدد من مندوبي مبيعات الداخلية، بشرط حصول المتقدم على مؤهل عالي، وأن يكون خريجي 2013 وما بعدها، وألا يزيد عمره عن 27 سنة، وذلك براتب 2000 جنيه.



وتتضمن الوظائف أيضًا، عدد من مندوبي المبيعات داخلي وخارجي، بشرط حصول المتقدم على مؤهل عالي، أو فوق متوسط، وأن يكون ذو خبرة لا تقل عن سنة، للعمل بفرع الشركة بالمنصورة.



وتحتاج الشركة أيضًا، لعدد من الكاشير "حسابات خزينة"، بشرط حصول المتقدم على بكالوريوس تجارة، ومحاسبة، وأن يكون لديه خبرة سنة، وألا يزيد عمره عن 35 سنة، وذلك براتب 2000 جنيه.



وأعلنت الشركة أيضًا عن احتياجها لفني صيانة تكييفات، وتبريد وتكييف، على أن يكون المتقدم لديه خبرة من سنتين إلى 5 سنوات، وأيضًا سائقين درجة ثالثة، ذو مؤهل متوسط، براتب 2200 جنيه.



كما تحتاج الشركة لسائق مبيت لديه رخصة قيادة، ذو خبرة 5 سنوات، وعمال مخازن "تحميل وتعتيق"، براتب 2000 جنيه، بشرط ألا يزيد السن عن 45 سنة، وأيضًا لأفراد أمن، ألا يزيد أعمارهم عن 40 سنة.



ومن مزايا تلك الوظائف: تأمين صحي، وتأمين اجتماعي.



وعلى من يرغب في التقدم للحصول على الوظيفة، الاتصال على "01095610744"، أو "26716803"، وذلك يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا، وحتى السادسة مساءً، عدا يوم الجمعة.