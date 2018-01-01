إحالة 65 طبيبًا بمستشفيات كفر الشيخ للتحقيق خلال 48 ساعة

احال اللواء حمدي الحشاش، رئيس مركز ومدينة دسوق التابعة لمحافظة كفر الشيخ، مساء اليوم الثلاثاء، إحالة 20 طبيبا بمستشفى دسوق العام للتحقيق، لتغيبهم عن العمل.



وكان الحشاش زار مستشفى دسوق للوقوف على سير العمل، ومدى التزام العاملين وحالة الانضباط بأقسام المستشفى المختلفة.



وتفقد الحشاش أقسام الاستقبال والطوارئ، والباطنة والجراحة العامة وحضانة الأطفال والعناية المركزة والغسيل الكلوي، وتلقي شكاوي بوجود نقص بالأدوية وشراء المواطنين بعض الأدوية من الصيدليات الخاصة لعدم وجودها بصيدلية المستشفى.



وكان محافظ كفر الشيخ اللواء السيد نصر، أحال، أمس الإثنين، 45 طبيبا بالمستشفى العام بمدينة كفر الشيخ للتحقيق، بسب الغياب بدون إذن قانوني.