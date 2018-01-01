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الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 11:24 م

الترجي يهزم كمبالا سيتي 3-2

الترجي يهزم كمبالا
dostor.org/2253290

تعافى الترجي بطل تونس من صدمة استقبال هدفين مبكرين على أرضه ليهزم كمبالا سيتي الأوغندي 3-2 ويحافظ على صدارة المجموعة الأولى في دوري أبطال افريقيا لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

واستحوذ الترجي على الكرة في بداية المباراة، مستفيدا من دعم جماهيره باستاد رادس لكن أخطاء دفاعية كلفته هدفين عكس سير اللعب بعد 22 دقيقة.

وكسر جاكسون نوندا مصيدة التسلل لينفرد بالحارس معز بن شريفية ويسدد بهدوء مسجلا الهدف الأول في الدقيقة 18.

وزادت معاناة الترجي عندما تعثر الظهير الأيمن سامح الدربالي ليفقد الكرة وتصل إلى نوندا الذي أطلق تسديدة ارتدت من بن شريفية إلى محمد شعبان الذي تابعها في الشباك بعد اصطدامها بالمدافع خليل شمام في الدقيقة 22.

وضغط الترجي بقوة ونجح في تقليص الفارق عبر أنيس البدري بضربة رأس بعد تمريرة عرضية من الجزائري يوسف البلايلي في الدقيقة 30 قبل ان ينجح سعد بقير في إدراك التعادل بعد ثلاث دقائق أخرى من مدى قريب.

وأشرك خالد بن يحيى مدرب الترجي كل أوراقه الهجومية من أجل انتزاع النقاط الثلاث، فدفع بالمهاجمين هيثم الجويني وطه ياسين الخنيسي وأثمر ضغط بطل تونس عن الهدف الثالث عن طريق بلال الماجري بعد تمريرة رائعة من البلايلي قبل تسع دقائق على النهاية.
ويملك الترجي سبع نقاط من ثلاث مباريات في صدارة المجموعة الأولى بفارق ثلاث نقاط عن الأهلي الذي يحتل المركز الثاني بعد فوزه 3-صفر على تاونشيب رولرز البوتسواني. ولدى كل من كمبالا سيتي وتاونشيب ثلاث نقاط.

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