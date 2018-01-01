الأمم المتحدة تدعو لاتخاذ تدابير عاجلة للأوضاع في غزة

دعا جيمي ماكجولدريك منسق الأمم المتحدة للشئون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى اتخاذ تدابير عاجلة لمنع تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بعد تشديد القيود على الحركة، محذرا من "تدهور كارثي للوضع" في القطاع.



وأعرب ماكجولدريك، خلال زيارته للقطاع، اليوم الثلاثاء، عن قلقه البالغ بشأن فرض مزيد من القيود على الحركة في معبر كرم أبوسالم الذي يعد شريان الحياة لسكان القطاع، بحسب مركز أنباء الأمم المتحدة.



وكانت إسرائيل قد أصدرت قرارا بوقف حركة الصادرات والواردات في المعبر باستثناء الإمدادات الإنسانية الأساسية.



وقال ماكجولدريك، إن تلك القيود الجديدة تهدد بالتسبب في تدهور كبير للوضع الهش والظروف الإنسانية الصعبة خاصة في قطاع الصحة.



وذكر بيان صحفي صادر عن مكتب تنسيق الشئون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، إن القيود الجديدة التي فرضتها السلطات الإسرائيلية في التاسع من الشهر الحالي وشددتها، أمس الاثنين، تحظر دخول البضائع إلى غزة باستثناء الإمدادات الطبية والغذائية، كما تمنع خروج كل البضائع من القطاع، وتقيد المنطقة المسموح بالصيد فيها على طول ساحل غزة بثلاثة أميال بحرية.



وقال جيمي ماكجولدريك: "إننا على بعد خطوات قليلة من تدهور كارثي للوضع، يهدد بعواقب واسعة ليس فقط على الفلسطينيين في غزة بل وعلى المنطقة"، مشددا على ضرورة أن يقوم كل من يستطيع تحسين الوضع، بمنع التصعيد وتخفيف معاناة الفلسطينيين في غزة.



وقالت الأمم المتحدة إن المسئولين الدوليين يشعرون بالقلق بشكل خاص من آثار شح الوقود على توفير الرعاية الصحية وخدمات المياه والصرف الصحي في غزة، في ظل انقطاع الكهرباء في القطاع لفترة تصل إلى عشرين ساعة يوميا.



وشدد البيان على الحاجة إلى توفير 5ر4 مليون دولار بشكل عاجل لشراء إمدادات طارئة من الوقود الذي سينفد المخزون المتوفر منه الآن بحلول أوائل الشهر المقبل.