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الأربعاء 18/يوليه/2018 - 01:07 ص

وزير النقل: توريد 100 جرار جديد لأسطول السكة الحديد

الدكتور هشام عرفات
الدكتور هشام عرفات
علا غزال
dostor.org/2253285

قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن العقد الذي تم توقعيه مع "جينرال إلكتريك"، والذي يتضمن توريد 100 جرار جديد لأسطول السكة الحديد من الجرارات، يوجد 50 جرار منهم سيتم تصنيعهم في مصانع الهيئة العربية للتصنيع.

وأضاف وزير النقل، في تصريحات لـ"الدستور"، أن تصنيع 50 جرار أى نصف صفقة الجرارات الجديدة، سيساعد على توفير العملة الصعبة للدولة هو ما يزيد من حجم الاستشمارات بتوافر عملة صعبة في الدولة، بالإضافة إلى ذلك زيادة حجم العمالة المصرية والأعمال الميدنية توفر للمصانع المصرية مناخ عمل جيد، لافتًا إلى أنه بالإضافة إلى تلك المميزات، فستزداد الخبرة الخاصة بالمصريين تجاه تصنيع الجرارات، وهو ما سيساهم في توفير مناخ للصناعات الثقيلة التي تحتاجها كافة دول العالم.

وأوضح أنه من ضمن أسباب تأخر وصول الجرارات التي تم التعاقد عليها مع جينرال إلكتريك بموجب 100 جرار يرجع إلى أنها صناعات ثقيلة تتطلب وقت اختبارات للجرارات في البداية ومن ثم التأكد من مطابقتها للمواصفات العالمية، موضحًا أنه فى البداية تقوم الشركة بأرسال جرار لإجراء الاختبارات عليه وهو ما يستغرق من 6 إلى 9 أشهر.

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