محافظ المنيا يكرم 202 طالبا من أوائل الشهادات العامة والأزهرية

كرم عصام البديوى محافظ المنيا، مساء اليوم، أوائل الشهادات العامة بالمحافظة في جميع المراحل والبالغ عددهم 170 طالب وطالبة، إضافة إلى 32 طالب وطالبة من أوائل الشهادات الأزهرية على مستوى المحافظة، وذلك خلال الاحتفالية الكبرى التي نظمتها مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.



حضر الحفل محمد عبد الفتاح السكرتير العام للمحافظة، ومحمد محمود عزب وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور أحمد محمد طلب رئيس منطقة المنيا الأزهرية، والدكتور على عبد السلام مدير التعليم العام، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية داخل المحافظة، ونواب البرلمان ورجال الدين الإسلامي والمسيحي.



وأعرب المحافظ، عن سعادته بالطلاب المتفوقين، قائلا: "إن هذا التفوق إنجاز نفخر به جميعًا فهذا التميز هو جهد ماضي وفخر حاضر وبداية لمستقبل مشرق، كما أنه نتاج تعب وجهد وتضافر كل الجهود من الأسرة والمدرسة"، متمنيا أن يستمر تميزهم وتفوقهم، كما قدم الشكر لأجهزة المحافظة التنفيذية لما بذلوه من جهد مع مديرية التربية والتعليم حتى تخرج العملية التعليمية في أكمل وجه.



وقال محمد محمود عزب وكيل وزارة التربية والتعليم، إن الاحتفال يأتي بهدف تكريم المتفوقين من جميع المراحل التعليمية المختلفة، تشجيعا لهم على الاستمرار في التفوق، حيث تم تكريم 47 من أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية والمحافظة، و45 طالبة وطالبة من التعليم الفني و68 من أوائل الشهادة الإعدادية و10 من التربية الخاصة إضافة إلى 32 من أوائل الأزهر في جميع المراحل.



وفى نهاية الحفل كرم المحافظ الطلاب المتفوقين من أبناء محافظة المنيا وسلمهم شهادة تقدير إضافة إلى مبالغ مالية وتخلل الحفل فقرات غنائيه لفرقة كورال أطفال المنيا بقيادة المايسترو عصام الشاذلي.