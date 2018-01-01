استقالة قيادي بالمصريين الأحرار: "بالتوفيق للحزب"

أعلن أحمد العناني، القيادي بحزب المصريين الأحرار، استقالته من الحزب متقدمًا برسالة للدكتور عصام خليل رئيس الحزب.



ويعتبر أحمد العناني من أحد الأعضاء المؤسسين للحزب منذ 7 أعوام، وتضمن نص الرسالة "تدرجت في الحزب بعدة مواقع سياسية ساهمت من خلالها فى بناء هذا الحزب سواء حينما شغلت موقع عضو الهيئة العليا أو قيادى بالحزب داخل أمانة سوهاج أو حتى عضو بلجنة العلاقات الخارجية للحزب عملت من خلالها ولم أدخر جهدا لإيمانى بالتعددية السياسية والحزبية ولقناعاتى وإصرارى على المساهمة فى بناء الدولة المصرية والوقوف بجوار مؤسساتها".



تابع: "أتقدم لكم بهذه الاستقالة لأسباب أود الاحتفاظ بها لنفسى"، متمنيًا لكم ولقيادات المصريين الأحرار التوفيق والنجاح فى المرحلة المقبلة".