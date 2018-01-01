بالفيديو.. الأهلي ينعش آمال التأهل بثلاثية في تاونشيب

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فوزا كبيرا على تاونشيب رولرز البتسواني بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



سجل ثلاثية الأهلي وليد أزارو في الدقيقة 36 وعلي معلول في الدقيقة 74 وإسلام محارب في الدقيقة 79.



ورفع الأهلي رصيده عند 4 نقاط في المركز الثاني خلف الترجي المتصدر برصيد 7 نقاط.



الشوط الأول

استهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المباراة بسيطرة بحثا عن التقدم على تاونشيب مبكرًا.



البداية كانت في الدقيقة 4 بتسديدة من موجوروسي خارج منطقة الجزاء وتنتهى ضربة مرمى.



في الدقيقة 6 هجمة لتاونشيب بعد مرور لاعب الفريق ناحية اليسار ويمررها طولية كاد أن يقابلها مهاجم تاونشيب داخل منطقة الجزاء قبل أن يتصدى لها الشناوي.



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