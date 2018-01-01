رئيس رابطة "الليجا": "رونالدو" رحل لأسباب مالية

أكد رئيس رابطة الدوري الإسباني، خافيير تيباس، أن اللاعب كريستيانو رونالدو انتقل إلى صفوف فريق يوفنتوس لأسباب مالية، حيث غادر المهاجم البرتغالي نادي ريال مدريد، هذا الشهر، بعد مسيرة دامت 9 سنوات.



وقال تيباس، في تصريحات لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "رونالدو ذهب إلى يوفنتوس بسبب أمور مالية، نتيجة اللوائح الجديدة، رونالدو سيكسب في إيطاليا أكثر مما كان يحصل عليه في إسبانيا، ولن يدفع ضرائب كبيرة".



وأضاف: "ريال مدريد سيعاني بسبب رحيل رونالدو، ولكنه قادر على مواصلة المنافسة، كنت سأشعر بالقلق من فقدان العديد من النجوم في آن واحد، ربما بنسبة تسعة من عشرة، لكن مع علامتنا التجارية ووضعنا الحالي، أشعر بالقلق بنسبة 4 من 10 فقط".



يُذكر أن الدوري الإسباني افتقد أيضًا البرازيلي نيمار، بعد رحيله عن برشلونة في الصيف الماضي، إلى باريس سان جرمان الفرنسي.