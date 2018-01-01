إجراءات وشروط الحصول على "قرض الزواج"

يقدم بنك ناصر الاجتماعي، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، "قرض الزواج" بدون فوائد بحد أقصى 5 الآف جنيه على قسيمة الزواج التى لم يمر عليها سبعة سنوات، وذلك للعاملين بالحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.



وترصد "الدستور" إجراءات وشروط الحصول على القرض وهى:-

- قسيمة زواج بحد أقصى 7 سنوات.

- مفردات مرتب.

- إيصال غاز كهرباء أو تليفون حديث.

- (2) صورة بطاقة.

- الرقم التأميني مطبوع.

- تعهد بتحويل المرتب.

- ضامن حكومي بنفـس الأوراق للمتقـدم (بدون قسيمـة الـزواج).

- أن يكون عنوان البطاقة مطابق لعنوان إيصال المرافق.

- تقديم الأ​وراق لأقرب فرع للعميل.

- يتم مراجعة الأوراق من قبل الفرع للتأكد من صحتها.

- يتم الصرف بعدها.