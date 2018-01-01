القاهرة : الأربعاء 18 يوليه 2018
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09:49 م

#حق_ديالا.. مدام عادل السيوي تتحدث: هددني بتشويه سمعتي
05:52 م

ملامح عثمان عبدالباسط.. ملك الكوميديا
04:26 م

المتهمة بإلقاء رضيعها في الشارع: "خفت أهلي يموتوني"
05:44 م

«عبد العال» لأحد النواب: انت مش قاعد على الترعة
02:09 م

"عبدالعال" يعلن الانتهاء من مناقشة قوانين الصحافة والإعلام
11:40 ص

رئيس البرلمان يحيل 8 مشروعات قوانين للجان المختصة
03:40 م

مشاهدة مباراة بلجيكا وإنجلترا بث مباشر على Bein Sport دون تقطيع
03:39 م

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إنجلترا وبلجيكا
06:30 م

مصطفى مدبولى: الحجز إلكترونيًا فى الـ2048 وحدة سكنية ‏بالعاصمة الإدارية
05:54 م

بوتين يستقبل ماكرون الأحد في الكرملين
12:09 ص

عاجل.. القوات المسلحة تدفع بطائرات الإطفاء للسيطرة على الحريق
11:44 م

وزير الطيران يكشف تفاصيل الانفجار بالقرب من مطار القاهرة
مصر
الأربعاء 18/يوليه/2018 - 06:34 ص

إجراءات وشروط الحصول على "قرض الزواج"

إجراءات وشروط الحصول
ولاء جمال
dostor.org/2253272

يقدم بنك ناصر الاجتماعي، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، "قرض الزواج" بدون فوائد بحد أقصى 5 الآف جنيه على قسيمة الزواج التى لم يمر عليها سبعة سنوات، وذلك للعاملين بالحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وترصد "الدستور" إجراءات وشروط الحصول على القرض وهى:-
- قسيمة زواج بحد أقصى 7 سنوات.
- مفردات مرتب.
- إيصال غاز كهرباء أو تليفون حديث.
- (2) صورة بطاقة.
- الرقم التأميني مطبوع.
- تعهد بتحويل المرتب.
- ضامن حكومي بنفـس الأوراق للمتقـدم (بدون قسيمـة الـزواج).
- أن يكون عنوان البطاقة مطابق لعنوان إيصال المرافق.
- تقديم الأ​وراق لأقرب فرع للعميل.
- يتم مراجعة الأوراق من قبل الفرع للتأكد من صحتها.
- يتم الصرف بعدها.

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