إجراءات وشروط الحصول على "قرض الزواج"
يقدم بنك ناصر الاجتماعي، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، "قرض الزواج" بدون فوائد بحد أقصى 5 الآف جنيه على قسيمة الزواج التى لم يمر عليها سبعة سنوات، وذلك للعاملين بالحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وترصد "الدستور" إجراءات وشروط الحصول على القرض وهى:-
- قسيمة زواج بحد أقصى 7 سنوات.
- مفردات مرتب.
- إيصال غاز كهرباء أو تليفون حديث.
- (2) صورة بطاقة.
- الرقم التأميني مطبوع.
- تعهد بتحويل المرتب.
- ضامن حكومي بنفـس الأوراق للمتقـدم (بدون قسيمـة الـزواج).
- أن يكون عنوان البطاقة مطابق لعنوان إيصال المرافق.
- تقديم الأوراق لأقرب فرع للعميل.
- يتم مراجعة الأوراق من قبل الفرع للتأكد من صحتها.
- يتم الصرف بعدها.