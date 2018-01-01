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الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 10:36 م

طرفا النزاع بجنوب السودان يتوصلان لاتفاق سلام نهائي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد عمر
dostor.org/2253269

توصل طرفا النزاع الداخلي بجنوب السودان إلى اتفاق، مساء اليوم، برعاية الخرطوم، وذلك في ملف الحكم وتقاسم السلطة أثناء الفترة الانتقالية.

وأعلنت الوساطة السودانية، أنه سيتم التوقيع بعد غد الخميس بالأحرف الأولى على الاتفاق، على أن يتم التوقيع النهائي يوم 26 من الشهر الجاري في احتفال بهذا الحدث برعاية ضامن الاتفاقية الرئيس السوداني عمر البشير، وذلك حسبما نقلت وكالة أنباء السودانية الرسمية "سونا".

وأعربت وزارة الخارجية السودانية في بيان لها عن أملها في أن يعود الاتفاق بالأمن والسلام والاستقرار على جنوب السودان.

وقالت الوزاة في بيانها: "كانت الوساطة قد تقدمت يوم أمس الإثنين بمسودة الاتفاق طالبةً من الأطراف الإعراب عن مواقفها إزاءها. وحيث إن الوساطة لم تتلق من أي طرف ما يفيد برفض المسودة، فإنها قد أعلنت عصر اليوم وفِي حضور ممثلي كل الأطراف المفاوضة عن قبول الجميع بها".

وأشار البيان إلى تلقي الخرطوم من الأطراف بعض الملاحظات التحسينية، وسوف تضمن النص المتفق عليه ما هو مناسب من هذه الملاحظات، وتسلم الأطراف مسودة الاتفاق النهائي غدا الأربعاء.

وبتوقيع الاتفاقية تمت تسوية كل المسائل العالقة في نزاع جنوب السودان التي كانت القمة الطارئة الثانية والثلاثون لمنظمة الإيقاد قد أحالتها للوساطة السودانية في 21 من يونيو الماضي.

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