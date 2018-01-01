​ محاولة فاشلة لعلاج «نحافة» الجيش القطري!‎

لا جديد في قيام صحف ووسائل إعلام قطرية بالفبركة والكذب، ومطالبتها بالتوقف عن هذا وذاك تعني أن تصدر الصحف القطرية بيضاء، ناصع لونها، وأن ‎ينقطع إرسال القنوات التليفزيونية التي تمولها الإمارة بشكل مباشر أو عبر وكلاء، وسطاء، أو عملاء. وبالتالي، لا يوجد ما يبرر تلك الضجة التي أحدثها ‎حوار «مُفبرك» نشرته صحيفتان قطريتان، باللغتين العربية والإنجليزية، مع أورسولا فون دير لاين، وزيرة الدفاع الألمانية.‎

ما استوقفني، فقط، في الحوار الذي فبركته المدعوة مريم بومديان، موفدة جريدة الشرق القطرية، أنها امتلكت من الجرأة، البجاحة و«خفة الدم» أو العقل، ما ‎جعلها تزعم أن وزيرة الدفاع الألمانية أشادت بالجيش القطري وبـ«مهارة قواته» وبما تملكه الإمارة من «قدرات عسكرية متميزة وخبرات تدريبية متنوعة». في ‎حين يقول الواقع إن الجيش القطري هو خامس، سادس، أو عاشر أقوى جيش في قطر، بعد جيوش أمريكا، بريطانيا، فرنسا، تركيا، وجيوش أخرى علمها وعددها عند ‎العائلة الضالة التي تحكم قطر بالوكالة!. ‎

قد سيزول العجب لو عرفت أن «مريم بومديان» نفسها، سبق أن كتبت عن توصل «خبراء التغذية في فرنسا» إلى مكمل غذائي طبيعي يساعد على زيادة ‎الوزن بسرعة كبيرة. وأكدت أن «مشكلة النحافة قد تنتهي خلال شهرين فقط من المواظبة على مشروب البصل بالعسل والمكسرات». ويبدو أن ما كتبته ‎المذكورة، في يوليو ٢٠١٧، أرادت تطبيقه في يوليو ٢٠١٨ على الجيش القطري، وحاولت أن تمنحه وزنًا زائدًا، وربما لم تجد بصلًا وعسلًا ومكسرات، فوضعت ما ‎قاله خبراء التغذية الفرنسيون على جنب، واستعانت بخبراء فبركة مبتدئين وبتوجيهات الضالين أو المجانين الذين وقع اختيارهم عليها، منذ شهور ‎قليلة، وقرروا استعمالها والاستفادة من خبراتها التي تتجاوز السنتين في مجلة «فوشيا» التي يقع مقرها الرئيسي في المنطقة الإعلامية الحرة بالعاصمة ‎الإماراتية، أبوظبي. ‎

حتى نهاية يناير ٢٠١٨، ظلت «بومديان» تعمل في مجلة «فوشيا»، ونشرت موضوعات عديدة مهمة، بل شديدة الأهمية منها: ٦ طرق صحيّة لزيادة وزن طفلك.. ‎اكتشفي فوائد اللبن السحرية لشعرك.. قناع الفاصوليا البيضاء لإزالة الدهون الزائدة على البشرة.. العلاج بالحرارة.. أحدث وسيلة لتهدئة ألم المفاصل.. ‎وصفات طبيعية وفعّالة لتنعيم اليدين.. وصفة طبيعية للتخلص من حرقان البول.. وصفة طبيعية تخلصك من مسامات الساق الواسعة بعد الحلاقة.. حافظي ‎على شبابك الدائم بفضل فوائد بيض السمك.. عالجي ترهل الصدر.. بهذا المزيج من الزيوت الفعالة.. كيف تتعاملين مع زكام المعدة عند طفلكِ؟.. لا ترمي ‎قشر الموز.. اكتشفي فوائده السحريّة على بشرتك.. قشر الموز مزيل طبيعي لحب الشباب. وفي ٢٣ يناير ٢٠١٨ كان آخر موضوعاتها في المجلة المذكورة تحت ‎عنوان: اكتشفي طريقة تحضير خبز الموز لنشاط دائم.‎

طيبتك الزائدة قد تجعلك تعتقد أن اهتمامها بـ«حرقان البول»، «فوائد اللبن»، أو علاج ترهل الصدر، هو الذي جعل العائلة الضالة التي تحكم قطر بالوكالة ‎تستقدمها إلى الدوحة وتستفيد من خبراتها. لكن قليلًا من التركيز، قد يجعلك تستنتج أن اهتمامها بـ«الموز»، قابله اهتمام متبادل من الأستاذة «موزة»، وولدها ‎‎«تميم»، فقررا استعمالها والاستفادة بخبراتها في مهمات جسيمة تليق بمن أدركت أهمية الموز وفوائده. وعليه تم استقدامها إلى الدوحة. ومنها ركبت الناقة ‎وشرخت من فرنسا إلى لاهاي وبروكسل، وانطلقت تفبرك التصريحات التي تدافع عن الإمارة منسوبة إلى أشخاص تصفهم بأنهم خبراء في القانون الدولي، ‎من عينة «زنجير جلداتي، مدير مكتب زنجير للاستشارات القانونية وتسوية النزاعات الدولية».. «توم فان هوتن، المحامي الدولي وعضو مكتب يوستانيان ‎للاستشارات وفض المنازعات القانونية».. و«جاني سيمونس، المحامية الدولية الهولندية». لكن، وكعادة كل قليلي الخبرة، جاءت الطوبة في المعطوبة، ‎واصطدمت الناقة بالحائط الألماني. ‎

صورة على اليمين وإلى جوارها عنوان رئيسي يزعم أن وزيرة الدفاع الألمانية قالت لـ«الشرق»: «قطر عضو في قواتنا الرادعة وأمن الدوحة من أمن أوروبا. وتحت العنوان الرئيسي، والصورة، ‏وفوق صورة كبيرة توسطت الصفحة، جاءت ٤ عناوين فرعية في مستطيلات تنسب إلى الوزيرة الألمانية قولها: الدوحة تنخرط في جهود التحالف لمواجهة التنظيمات المتطرفة.. قطر تملك قدرات ‏عسكرية متميزة وخبرات تدريبية متنوعة.. انضمام قطر لقوات الناتو في أفغانستان يعود لمهارة قواتها.. القوات القطرية تتمتع بقدرتها على التعامل مع الطبيعة الجغرافية الصعبة في أفغانستان. وفي اليوم ‏نفسه، يوم الجمعة ١٣ يوليو، تم نشر الحوار أيضًا باللغة الإنجليزية، في جريدة «الخليج تايمز» القطرية.‏

في المتن، متن الحوار، زعمت الجريدتان القطريتان، كذبًا، أن وزيرة الدفاع الألمانية أشادت بانخراط قطر التام في جهود التحالف الدولي لمواجهة التنظيمات ‎المتطرفة، وقالت إن «قطر تعرضت لمؤامرة من بعض جيرانها بهدف النيل من أمنها وأمن مواطنيها، وإنها عضو مهم مشارك في حلف الناتو، وتعرضت لأزمة نعلم ‎تفاصيلها وأسبابها والهدف منها، كما يعلمها أغلب القادة المشاركين في قمة الناتو الحالية بصفتهم وسطاء متداخلين في الأزمة» وأنها، أي قطر، «مرت بتجربة ‎مؤخرًا هددت بشكل مباشر أمنها الداخلي بهدف المساس بسيادتها والتدخل في شئونها، وهذه التجربة يعمل الحلف بشكل جدي على عدم تكرارها ومواجهتها في ‎المستقبل لضمان عدم تعرض أحد من الدول الحليفة لمثلها».‎

فور نشر الحوار، انطلقت قناة «الجزيرة» وأخواتها في الاقتباس منه في نشراتها الإخبارية. وعليه، كدنا نتشكك، وكاد العالم يتشكك معنا، في القوى العقلية لوزيرة الدفاع الألمانية، لأن المعلومات ‏المتوافرة، تقول إن الجيش القطري يتكون من ١١ ألفًا و٨٠٠ فرد: ٨٥٠٠ مشاة، ١٨٠٠ قوات بحرية و١٥٠٠ قوات جوية، غالبيتها من المرتزقة الباكستانيين والسودانيين، بالإضافة إلى مقاتلين غير نظاميين ‏من كولومبيا وكوريا الجنوبية، كلهم غير مدربين أو مجهزين للقيام بأنشطة عسكرية جادة دون مساعدات خارجية، وأن دورهم هو قمع أي مظاهرات محتملة وحماية المنشآت الحيوية في البلاد، مثل منصات ‏الغاز برًا وبحرًا ومنشآت الكهرباء ومحطات تحلية المياه. وما يثبت عدم تدريب أو تأهيل الجيش القطري، هو أن العائلة الضالة حين استشعرت خطرًا استأجرت مرتزقة من تركيا لتقوم بمهام «الحرس ‏الأميري».‏

كدنا نتشكك، وكاد العالم كله يتشكك معنا، في القوى العقلية لوزير الدفاع الألمانية، لولا أن وجدنا، في التاسعة و٤٨ دقيقة، مساء الأحد ١٥ يوليو، تغريدتين بالعربية والإنجليزية، في الحساب الرسمي ‏للسفارة الألمانية على شبكة «تويتر»، كان نصها العربي كالتالي: «وزارة الدفاع الألمانية تنفي ما تم ذكره في الصحافة القطرية عن تصريحات لوزيرة الدفاع أورسولا فون دير لاين على هامش قمة الناتو ‏في بروكسل». ثم جددت وزارة الدفاع الألمانية نفيها، في مؤتمر صحفي عقدته الحكومة الألمانية، يوم الإثنين، وأكد فرانك فاينريش، المتحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية، أن المقابلة المزعومة للوزيرة مع ‏صحيفة الشرق القطرية، لم تحدث، ولا أساس لما ورد بها من الصحة.‏

ما جعلنا نفترض أن «بومديان» وضعت ما قاله خبراء التغذية الفرنسيون على جنب، واستعانت بخبراء فبركة مبتدئين وبتوجيهات الضالين أو المجانين الذين وقع اختيارهم عليها، هو أن التصريحات التي ‏نسبتها إلى وزيرة الدفاع الألمانية تقترب من تلك التي نسبتها لاحقًا إلى وزير الدفاع التركي، وإلى تصريحات سابقة شبيهة سبق أن أدلى بها المدعو خالد بن محمد العطية، زعم فيها أن «الجندي القطري هو ‏أفضل وأشرس جندي في المنطقة». والمذكور، لمن لا يعرف، هو ذلك «الكومبارس المتكلم» الذي يؤدي دور وزير الدفاع القطري. وسبق أن توقفت عند تلك النكتة ورجوتك أن تكتفي بالضحك عليها، ‏دون أن ينتقص ذلك من احترامك وتقديرك لأشقائك القطريين، الذين لن تجد في الجيش القطري إلا نسبة ضئيلة منهم، أعتقد أنهم جميعًا ضحكوا على نكتة «العطية». أما النسبة الأكبر، أو غير القطريين، ‏فلن يفهم غالبيتهم النكتة، لأنهم لا يجيدون اللغة العربية. ‏

أذكّرك لو كنت نسيت أن العطية أو «الكومبارس المتكلم» قال هذه النكتة، أو هذا التصريح، في حوار أجراه معه موقع «تقرير الدفاع والمجال الجوي» المتخصص في الشئون العسكرية، على هامش ‏معرض الدوحة للدفاع البحري «ديمدكس». وكان يرد به أو بها، بالتصريح أو النكتة، على سؤال تكرر كثيرًا من خبراء عسكريين حول قدرة قطر على تشغيل الأسلحة التي اشترتها مؤخرًا، نظرًا لإمكانياتها ‏البشرية المحدودة. والإشارة هنا قد تكون مهمة إلى أن بيتر ويزمان، الباحث الأول في برنامج الأسلحة والإنفاق العسكري في معهد ستوكهولم، سبق أن أكد في حوار مع نشرة «ديفنس نيوز» الأمريكية، أن ‏برنامج التسلّح الاستثنائي الذي تنفذه قطر لا يتناسب إطلاقًا مع حجمها الجغرافي، والسكاني، وقوة العمل الوطنية لديها، وأنه سيجعل منها واحدة من أكثر دول العالم استخدامًا للمرتزقة من العسكريين ‏الأجانب، لتشغيل هذه الترسانة.‏

بهذا الشكل، لم يعد أمام المدعوة «بومديان» ومن يستعملونها، غير الاستغناء عن خدمات خبراء الفبركة المبتدئين، والعودة إلى وصفة خبراء التغذية الفرنسيين: طحن البصل في الخلاط جيدًا، وإضافة ‏العسل والمكسرات، وبكوب في الصباح وآخر عند النوم يوميًا، سيزيد وزن «الجيش القطري»، وقد تحدث المعجزة ويزيد معه حجم الإمارة!.‏