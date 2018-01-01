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اقتصاد
الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 10:13 م

"النقد الدولي": النمو القوي في سوق العمل المصري يخلق فرصًا هائلة

النقد الدولي: النمو
أ ش أ
dostor.org/2253262

قال سوبير لال مدير بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، إن مصر تمتلك إمكانات هائلة بفضل تعداد سكانها البالغ حوالي 100 مليون نسمة وموقعها الجغرافي الذي يتيح مدخلا ممتازا للأسواق الأجنبية المهمة.
وأضاف لال في مقال إخباري بعنوان "مصر تتقدم: أهم التحديات والفرص"، نشر، اليوم الثلاثاء، على الموقع الرسمي للصندوق، أنه على مدار الخمس سنوات القادمة، يتوقع انضمام 3.5 مليون من الشباب إلى سوق العمل، مما سيجعل استيعابهم بمثابة تحد يواجه مصر.
وأشار مدير البعثة، التي زارت مصر في مايو ضمن إجراءات المراجعة الثالثة، إلى أنه رغم ذلك، فإن النمو القوي في سوق العمل، خلق فرصة هائلة لتسريع النمو، إذا تمكنت مصر من العمل على خلق قطاع خاص قوي ونشط لتشغيل هذا الجيل من العمالة في وظائف منتجة.
وأوضح مدير البعثة، أنه على مدار عدة عقود سابقة، كان القطاع الخاص في مصر أقل ديناميكية وأكثر اتجاها إلى الخارج، مع وجود نسبة بسيطة من الشركات القادرة على المنافسة خارج السوق المحلية.
ولفت إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي لتعزيز التقدم في تنمية القطاع الخاص وتحقيق نمو يقوده التصدير، حيث توسعت السلطات في جدول أعمال الإصلاحات الهيكلية في ظل برنامجها الوطني، فشرعت في إصلاحات لرفع كفاءة تخصيص الأراضي، وتقوية المنافسة والمشتريات العامة، وزيادة شفافية المشروعات المملوكة للدولة، والتصدي للفساد.
وأشار مدير البعثة إلى أنه تزامنا مع ما يشهده الاقتصاد من تقدم نحو الاستقرار، تواجه مصر تحدي تحديث الاقتصاد لتحسين الاستفادة من إمكاناتها المتاحة، موضحا أنه من العناصر الضرورية في عملية التحديث ضمان أفضل تخصيص للموارد من أجل توليد نمو أعلى، وإزالة التشوهات السعرية التي تعوق الأسواق عن العمل بكفاءة.

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