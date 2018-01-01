سفير ألمانيا بتونس: تونس استطاعت أن ترسخ النواة الأولى للامركزية

قال سفير ألمانيا بتونس اندرياس رينكيه، إن ألمانيا تحمل رؤية جيدة لسير الديمقراطية التونسية، وإن الخلافات السياسية هي حالة صحية تعيشها كل الديمقراطيات.



وأشار السفير - في تصريح اليوم على هامش توقيع اتفاقيات شراكة أبرمتها سفارة ألمانيا مع عدد من الجمعيات بالعاصمة تونس - إلى أن تونس استطاعت أن ترسخ النواة الأولى للامركزية في إطار شفاف وواضح، مضيفا أن ألمانيا مستعدة لمساعدة تونس في مسارها الانتقالي ما دامت تونس تريد ذلك.



وأوضح أن الديمقراطية لا تنجح إلا إذا كانت هناك قدرة على توحيد الرؤى بشكل توافقي، لأنه من غير الممكن أن نجد كل الأشخاص متفقين على رأي واحد.



ووقعت سفارة ألمانيا اتفاقيات تمويل لصالح 6 جمعيات تونسية في إطار صندوق تمويل "الديمقراطية للجميع" لعام 2018.



وأكدت المكلفة بالمشاريع في السفارة الألمانية بتونس رباب الوسلاتي، أن حجم تمويل هذه المشاريع يبلغ 60 ألف يورو، ويستهدف ست جمعيات في كل من ولايات سيدي بوزيد وصفاقس ومدنين وتوزر وقفصة.