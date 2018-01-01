القاهرة : الثلاثاء 17 يوليه 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
09:49 م

#حق_ديالا.. مدام عادل السيوي تتحدث: هددني بتشويه سمعتي
05:52 م

ملامح عثمان عبدالباسط.. ملك الكوميديا
04:26 م

المتهمة بإلقاء رضيعها في الشارع: "خفت أهلي يموتوني"
05:44 م

«عبد العال» لأحد النواب: انت مش قاعد على الترعة
02:09 م

"عبدالعال" يعلن الانتهاء من مناقشة قوانين الصحافة والإعلام
11:40 ص

رئيس البرلمان يحيل 8 مشروعات قوانين للجان المختصة
03:40 م

مشاهدة مباراة بلجيكا وإنجلترا بث مباشر على Bein Sport دون تقطيع
03:39 م

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إنجلترا وبلجيكا
06:30 م

مصطفى مدبولى: الحجز إلكترونيًا فى الـ2048 وحدة سكنية ‏بالعاصمة الإدارية
05:54 م

بوتين يستقبل ماكرون الأحد في الكرملين
12:09 ص

عاجل.. القوات المسلحة تدفع بطائرات الإطفاء للسيطرة على الحريق
11:44 م

وزير الطيران يكشف تفاصيل الانفجار بالقرب من مطار القاهرة
عالم
الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 10:05 م

سفير ألمانيا بتونس: تونس استطاعت أن ترسخ النواة الأولى للامركزية

اندرياس رينكيه
اندرياس رينكيه
أ ش أ
dostor.org/2253255

قال سفير ألمانيا بتونس اندرياس رينكيه، إن ألمانيا تحمل رؤية جيدة لسير الديمقراطية التونسية، وإن الخلافات السياسية هي حالة صحية تعيشها كل الديمقراطيات.

وأشار السفير - في تصريح اليوم على هامش توقيع اتفاقيات شراكة أبرمتها سفارة ألمانيا مع عدد من الجمعيات بالعاصمة تونس - إلى أن تونس استطاعت أن ترسخ النواة الأولى للامركزية في إطار شفاف وواضح، مضيفا أن ألمانيا مستعدة لمساعدة تونس في مسارها الانتقالي ما دامت تونس تريد ذلك.

وأوضح أن الديمقراطية لا تنجح إلا إذا كانت هناك قدرة على توحيد الرؤى بشكل توافقي، لأنه من غير الممكن أن نجد كل الأشخاص متفقين على رأي واحد.

ووقعت سفارة ألمانيا اتفاقيات تمويل لصالح 6 جمعيات تونسية في إطار صندوق تمويل "الديمقراطية للجميع" لعام 2018.

وأكدت المكلفة بالمشاريع في السفارة الألمانية بتونس رباب الوسلاتي، أن حجم تمويل هذه المشاريع يبلغ 60 ألف يورو، ويستهدف ست جمعيات في كل من ولايات سيدي بوزيد وصفاقس ومدنين وتوزر وقفصة.

اقرأ أيضًا
منذ 4 أيام

بوتين يستقبل ماكرون الأحد في الكرملين

منذ أقل من شهر

الأسطورة.. قصة أعظم ممثلة على قيد الحياة

منذ أقل من شهر

زارْ الحبشة.. كاهن إثيوبى يطرد الجن من أجساد المسيحيين مقابل 100 دولار

منذ أقل من شهر

اتهام رئيس وزراء ماليزيا السابق بـ"خيانة الثقة"

منذ أقل من شهر

غلمان الخليفة.. 100 ألف مثلى يحتفلون بميولهم الجنسية فى شوارع اسطنبول

منذ أقل من شهر

"ترامب" يحسم مصير اتفاقية "نافتا" نوفمبر المقبل

الآن

خاص.. رشوة جمال عبدالعظيم في 11 نقطة

أسرار خطة "الإخوان" الجديدة لإسقاط مؤسسات الدولة في 6 مراحل

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلى وتاون شيب

والد شهيد: "دايخ على بطاقة تموين" (فيديو)

الأكثر قراءة

القصة الكاملة لـ"رشوة مصلحة الجمارك": الفساد بدأ في "شاليه رأس البر"

حملة شعبية تطالب بتعديل مدة الرئاسة في الدستور

"بس يا كداب".. إسلام البحيري يرد على بيان معز مسعود

تعرف على المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني

ألبومات الصور

لحظة احتفال أزارو بهدف الأهلي أمام تاونشيب

جامعة المنصورة تنظم ملتقى شباب الباحثين الثامن بكلية العلوم (صور)

رئيس جامعة دمنهور يفتتح ورشة الاحتياجات التدريبية للكنائس

بالصور.. حملة لإزالة التعديات بشوارع الدقهلية

نجم الساعة

التاريخ السري لمصر.. "الدستور" تتجول داخل "المطابع الأميرية".. من هنا تخرج وثائق الحكومة

الأكثر قراءة

القصة الكاملة لـ"رشوة مصلحة الجمارك": الفساد بدأ في "شاليه رأس البر"

حملة شعبية تطالب بتعديل مدة الرئاسة في الدستور

"بس يا كداب".. إسلام البحيري يرد على بيان معز مسعود

تعرف على المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني

كشكول

ينشر "كشكول" شروط التقدم للالتحاق بالكليات العسكرية

أهالي طلاب دار السلام: يطالبون برفع الظلم عن أبنائهم والسماح لهم بدخول امتحانات الدور الثاني

"الخشت"يوافق علي منحة كاملة لأول الثانوية العامة مكرر للدراسة بكلية الطب

بدء أعمال الدورة التدريبية للموجات فوق الصوتية بطب بيطري بنها

أكاديمية البحث العلمي توقع اتفاقية مع الريف المصري لتنمية القدرات الفنية الزراعية للشباببمشروع المليون ونصف فدان

الأمصار

أغرب 6 حيوانات في العالم

سعوديات تلفتن الأنظار بتأسيس فريق مشي نسائي "فيديو وصور"

شروط اكتساب الجنسية في أوروبا

كلب يوفر ثلث أسعار التذاكر حال اصطحابه إلى الكافيه

المنظومات الإسرائيلية تفشل في اعتراض "الطائرات الورقية"

مرايا الابداع

اعترافات خاصة جدًا

مسخ

منوعات

90 عامًا و100 حفيد.. قصة الجدة المعمّرة في إنجلترا

"الدستور" تهنئ الدكتورة ميرال عبدالكريم لحصولها على بكالوريوس صيدلة بامتياز

توقعات بموت مئات الأشخاص بسبب مكيفات الهواء

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

بدء الدراسة بكليتي الآثار والطفولة المبكرة ومعهد للتمريض بجامعة الزقازيق

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎