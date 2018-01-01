توقيع اتفاقية بين سفارة هولندا واليونيسيف في مصر لدعم تعليم الأطفال

وقعت سفارة مملكة هولندا بالقاهرة اليوم الثلاثاء، اتفاقية مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في مصر لدعم تعليم الأطفال وذلك بمقر السفارة.



وذكرت السفارة في بيان اليوم، أن الاتفاقية، التي تبلغ قيمتها الإجمالية مليون يورو على مدى 18 شهرًا، ستسهم فى تحسين الوصول إلى التعليم الجيد لأكثر من 16000 طفل فى مرحلة ما قبل التعليم الابتدائي والأطفال الملتحقين بالتعليم الأساسي ضمن بيئة حماية أوسع.



وقال تسيرد هويكسترا، القائم بالأعمال الهولندى في مصر: "إننا ملتزمون بشدة بالعمل مع شركائنا المحليين لتوفير الدعم الذي نحتاجه بشدة لأكثر الفئات ضعفًا في مصر، بما في ذلك الأطفال اللاجئين والمهاجرين والمجتمعات المضيفة لهم".



وأضاف: أن الحصول على التعليم لجميع الأطفال يمثل أولوية قصوى بالنسبة لسياسة التنمية الدولية في هولندا.. لافتا أن هذا المشروع سيوفر حزمة متكاملة لتحسين الوصول إلى التعليم، وتعميم شواغل الحماية للأطفال اللاجئين والمهاجرين في مصر خاصة في محافظات الجيزة، والقاهرة الكبرى، والإسكندرية، ودمياط، بالإضافة إلى المحافظات التي يوجد بها أطفال المهاجرين واللاجئين (البحيرة، كفر الشيخ، مرسى مطروح، أسوان، والبحر الأحمر).