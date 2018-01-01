لحظة احتفال أزارو بهدف الأهلي أمام تاونشيب

بالصور.. حملة لإزالة التعديات بشوارع الدقهلية

شن مركز ومدينة السنبلاوين فى محافظة الدقهلية، بالتعاون مع شرطة المرافق ومركز شرطة السنبلاوين، اليوم الثلاثاء، حملة استهدفت إزالة الإشغالات والتعديات بالمدينة. ترأس الحملة السيد حسان، مدير قسم ...