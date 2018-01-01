الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 10:02 م
لحظة احتفال أزارو بهدف الأهلي أمام تاونشيب
تصوير: أحمد حسن
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شهدت قاعة الدكتور أحمد أمين حمزة بكلية علوم جامعة المنصورة، اليوم الثلاثاء، فعاليات ملتقى شباب الباحثين الثامن الذى يقام تحت رعاية الدكتور محمد حسن القناوى رئيس جامعة المنصورة. يهدف الملتقى إلى ...
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