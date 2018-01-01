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الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 10:01 م

منتخب مصر يفوز على الإمارات بالبطولة العربية للشباب لكرة السلة

منتخب مصر يفوز على
أ ش أ
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نجح المنتخب المصري لكرة السلة في الفوز على نظيره الإماراتي بنتيجة 74-58 بالبطولة العربية للشباب تحت 18 عاما، التي تستضيفها مصر حاليا بمجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي.

وكان منتخب مصر قد استهل مشواره بالبطولة التي ستستمر مجارياتها حتى 24 من يونيو الجاري، بمشاركة منتخبات مصر والجزائر وتونس والسودان والبحرين والإمارات والأردن، بالفوز على نظيره الأردني بنتيجة 78-54، قبل أن يخسر أمام البحرين 69-63.

وضمن مباريات اليوم الثالث للبطولة، اقتنص المنتخب الجزائري فوزا صعبا على نظيره الأردني 85-81 في مباراة قوية امتدت لشوطين إضافيين، وواصل المنتخب البحريني عروضه القوية وفاز على المنتخب السوداني 90-48.

وتجرى غدا الأربعاء ثلاث مباريات، فيلتقي المنتخب الجزائري مع نظيره البحريني في الثالثة عصرا، وتقام في الخامسة مباراة البحرين مع السودان، ويختتم المنتخب المصري مباريات اليوم الثالث من البطولة بمواجهة نظيره التونسي في السابعة مساء.

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