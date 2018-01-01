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الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 09:56 م

الجمعة.. "مستقبل وطن" ينظم دوري موسع لكرة القدم

صوره أرشيفية
صوره أرشيفية
أحمد يوسف
dostor.org/2253250

أنهى حزب مستقبل وطن بكفر الشيخ، برئاسة سيد أحمد عيسى أمين عام الحزب بالمحافظة، والدكتور على أبوشوشة الأمين العام المساعد والدكتور الغمرى الشوادفى أمين التنظيم استعداداته لإقامة دوري الحزب في كرة القدم الخماسية بالمراكز والمدن والتصفيات النهائية لاختيار فريق لتمثيل المحافظة في دوري الحزب على مستوى الجمهورية.

عقدت أمانة العمل الجماهيري برئاسة الدكتور ياسر شحاتة اجتماعا اليوم بمقر الحزب بمدينة كفر الشيخ لوضع اللمسات النهائية لبدء الدوري وتحديد الملاعب وتسليم ادوات اللعب والملابس لأمناء العمل الجماهيري بجميع مراكز ومدن المحافظة.

وأشار "شحاتة" إلى أن الدوري بمراكز المحافظة، يبدأ يوم الجمعة القادم 20يوليو لمدة ثلاثة أيام حيث يتم الاعلان عن بطل المركز يوم الاحد22يوليو الجاري وتجرى التصفيات النهائية بالمحافظة في الصالة المغطاة بإستاد كفر الشيخ من يوم 27- 30 يوليو الجاري، على أن تقام المباراة النهائية بحضور محافظ كفر الشيخ ومدير الأمن وقيادات الحزب وعدد من القيادات السياسية والتنفيذية والشعبية وأعضاء مجلس النواب يوم 30 يوليو الجاري.

وأوضح أمين العمل الجماهيري بالحزب أنه تم اخطار كافة الاجهزة الامنية ومأموري المراكز بمواعيد المباريات التي تبدأ ما بين الساعة الرابعة والسادسة مساء كما تم اخطار منطقة كفر الشيخ لكرة القدم بالمواعيد لتوفير أطقم الحكام.

وتقام مباريات بندر كفر الشيخ على ملعب مركز شباب عاصمة المحافظة ومباريات مركز كفر الشيخ على ملعب مركز شباب الطايفه، ومباريات مركز الرياض على ملعب مركز شباب أبورية، وبيلا على ملعب مركز شباب بيلا ومباريات بلطيم والبرلس على ملعب مصيف بلطيم(الزهراء) وقلين على ملعب مركز شباب قلين ومباريات مركز فوة على ملعب مركز شباب قبريط، ومباريات مطوبس على ملعب نادى مطوبس الرياضي وبندر دسوق على ملعب مركز شباب دسوق ومباريات مركز دسوق على ملعب مصطفى المرشدي "خاص" ومباريات سيدى سالم على ملعب الصحارة "خاص" أول طريق دمرو ومباريات مركز الحامول ستقام فى كوم الحجر (ملعب مختار عوض نوير).

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