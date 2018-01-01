خالد الجار الله: انعقاد اللجنة الكويتية المصرية بنهاية 2018

أكد وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله، اليوم الثلاثاء، أن انعقاد اللجنة الكويتية المصرية المشتركة سيكون في نهاية 2018، في الكويت.



وأكد المسئول الكويتي، في تصريحات صحفية على هامش مشاركته في الحفل الذي أقامته السفارة المصرية لدى الكويت، بمناسبة الذكرى الـ66 لثورة 23 يوليو، حسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أن هذا المجلس معني بأطر التعاون المشترك، ويسعى لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.



وأعرب نائب وزير الخارجية الكويتي عن سعادته بالمشاركة في احتفال السفارة بثورة 23 يوليو، مؤكدًا أنها فجرت مشاعر العرب جميعًا.