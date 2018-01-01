1000 حاجز ينتظرون مرسيدس منذ 4 شهور: "الحكومة في الطابور"

كشف مصدر مسئول بإحدى الشركات التابعة لـ"مرسيدس بنز" الألمانية، أن عدد الحاجزين للسيارة الجديدة مرسيدس S5602018 جميع الكماليات أتوماتيك فى مصر اقترب من 1000 حاجز منذ 4 شهور.



وكشف المصدر، لـ"الدستور"، أن سعر السيارة S5602018 جميع الكماليات وصل، حتى الآن، نحو 7.050.000 جنيه مصرى ومن المتوقع أن يصل إلى 7.0100.000 قبل نهاية العام الجارى 2018، وذلك لزيادة الطلب عليها، حيث تتمتع السيارة S5602018 بمواصفات وتكنولوجيا عالمية، منها مصابيح أمامية جديدة بتقنية ليد عبارة عن 84 شريحة يمكنها قراءة الطريق أمام السيارة وتعمل على تركيز الإضاءة ناحية الجانب الأكثر ظلمة، إضافة إلى وجود جهاز للتعرف على السيارات التي تسير أمامك في نفس الاتجاه والسيارات المعاكسة للطريق، وكشف وجود ملفات لتوضيح الطريق.



تأتي السيارة بنسخة محرك واحدة وهي سعة 4.0 لتر تيربو بعدد 8 سلندر ليعطي قوة 463 حصان عند عدد لفات 5250 لفة في الدقيقة وعزم الدوران 700 نيوتن متر عند عدد لفات 4000 لفة في الدقيقة مع ناقل الحركة 9 سرعات أتوماتيكي بينما التسارع من 0 إلى 100 كم خلال 4.6 ثانية والسرعة القصوى تبلغ 250 كم ساعة.



كما تتميز السيارة بنظام control comfort ENERGIZING للتحكم في نظم الراحة بالسيارة، وهو النظام الأول من نوعه في العالم، حيث تقوم تلك الخاصية بالدمج بين نظم الراحة المختلفة، مثل وظائف التحكم في التكييف والإضاءة المحيطية و"التدليك".



الغريب فى الأمر، أن مصر هى أكثر الدول المستهلكة للسيارات المرسيدس فى العالم حيث تمتلك جميع الجهات الحكومية والبنوك والوزراء والشركات التابعة للوزارات والقطاع العام عشرات السيارات من هذه النوعية وأقل منها من نوعية مرسيدس.



أشار المصدر إلى أنه يوجد بعض الجهات الحكومية تمتلك هذه السيارة بالفعل، لكنه عدد محدود جدًا، كما من ضمن الحاجزين لهذه السيارة جهات دبلوماسية وبعض الشركات التابعة للقطاع العام، ومن المنتظر أن يتم تسليمها للعملاء قبل نهاية العام الجارى 2018.