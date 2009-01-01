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الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 09:42 م

لجان المعاينة تواصل فحص الأتوبيسات الناقلة للحجاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
رامى حسين
dostor.org/2253238

كشف صبح عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للنقل السياحي بوزارة السياحة، عن أن لجان معاينة الأتوبيسات المخصصة لحجاج البري، تفحص حاليًا الأتوبيسات قبل الموافقة على عملهم لنقل الحجاج، بمقر مجمع الشرطة بالقاهرة، مع سفر لجان فنية لفحص باقي الأتوبيسات بالإسكندرية والغردقة وشرم الشيخ، لاختيار أفضل 350 أتوبيسًا لتنفيذ رحلات حجاج البري، لنقل 12 ألف حاج، كما اشترطت الضوابط أن تكون الأتوبيسات بحد أدنى موديل 2009، للتأكد من سلامتها الفنية والسياحية لنقل حجاج البري.

وكشف صبح عن إجراء كشف طبي للسائقين، للتأكد من عدم إصابته بأي أمراض أو تعاطي المخدرات، وغيرها من الأسباب التي تمنع اختيار السائق، مشددًا على ضرورة التزام السائق بعدم تحصيل أي إتاوات أو إكراميات تحت أي مسمى من الحجاج، كما يلتزم بعدم ارتكاب أي إهمال أثناء الرحلة، وفي حالة مخالفة تلك الواجبات والمهام سيطبق عليهم الجزاء القانوني في هذا الشأن.

والجدير بالذكر أن أولى رحلات الحج البري تبدأ في الرابع من شهر أغسطس المقبل.

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