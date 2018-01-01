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الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 09:34 م

"المصريين الأحرار" يعُد تصورًا لجمعيات صداقة مصرية عربية

حسام رأفت، رئيس
حسام رأفت، رئيس اللجنة،
dostor.org/2253236

عقدت لجنة الشئون العربية بــ«المصريين الأحرار»، اجتماعًا لمناقشة جدول أعمالها وأولويات التحرك خلال الفترة الراهنة، وأبرزها بلوره فكرة إنشاء جمعيات صداقة مصرية - عربية لتعزيز العلاقات وتوطيد أواصر الصلة.

وقال حسام رأفت، رئيس اللجنة، إنه عقب سلسلة من الاجتماعات لدراسة فكرة جمعيات الصداقة تبلورت الفكرة وأعد تصورا متكاملا وفق توجيهات رئيس الحزب الدكتور عصام خليل.

وأضاف "رأفت"، أن اللجنة أعدت تصورا لعدد من مشروعات القوانين الخاصة بالمصريين في الخارج، ومنها إنشاء مظلة تأمينية طبية للمقمين بالخارج؛ كما أعّد مشروع قانون خاص بالإعفاء الجمركي للمقيمين بالخارج لمدة 3 سنوات وآثره الإيجابي على الاقتصاد المصري.

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