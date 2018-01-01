"البحث العلمي" توقع اتفاقية لتنمية القدرات الفنية الزراعية للشباب

وقع الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والمهندس عاطر حنورة، رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصري الجديد، بروتوكولا للتعاون المشترك لدعم المشروعات القومية للإرشاد الزراعي والحقول التجريبية والإرشادية لصغار المزارعين والشباب المخصص لهم قطع أراض بمشروع المليون ونصف المليون فدان.



ويهدف البروتوكول إلى رفع الكفاءة الفنية الزراعية للشباب ومساعدتهم في استزراع الأراضي المخصصة لهم ونشر الوعي عن أفضل الوسائل العلمية للزراعة المعتمدة على المياه الجوفية.



وقال صقر، في تصريح له، إنه من خلال هذا البروتوكول سيتم تقديم الدعم لتطبيق النماذج الأولية للابتكارات المتعلقة بمجالات الزراعة والري والصرف الزراعي، وتصنيع مستلزمات أعمال استصلاح واستزراع الأراضي، وكذلك فيما يتعلق بتصنيع المنتجات الزراعية، إلى جانب تقديم الدعم الفني لصغار المزارعين والشباب في مجال الترويج والتسويق للمحاصيل الزراعية، وفي مجال حفظ وتبريد وتصدير المحاصيل الزراعية، ومعاملات ما بعد الحصاد الجيد.



وأشار إلى الدعم الذي قدمته الأكاديمية لعدة مشروعات وحملات قومية ومبادرات بتمويل تجاوز 100 مليون جنيه بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية والجامعات المصرية؛ للنهوض بإنتاجية المحاصيل المختلفة وتصنيع المعدات الزراعية مما ساهم في زيادة إنتاجية القمح، ومن أهم هذه المبادرات الحملة القومية للقمح والصوامع البلاستيكية، موضحا أن الأكاديمية تعمل على تعظيم الاستفادة من الطاقات العلمية والتكنولوجية وتوجيه مشروعات البحوث والتطوير نحو خدمة القضايا التنموية والمشروعات القومية الكبرى.



وأكد صقر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تولي اهتماما كبيرا بتطبيق وتسويق مخرجات البحث العلمي واستعدادها التام لتلبية احتياجات المجتمع والمساعدة مع مؤسسات الدولة الأخرى في حل المشاكل الملحة والضاغطة.