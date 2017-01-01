إدانة عضو سابق بمجلس شيوخ الأمريكي وابنه بـ"الرشوة والابتزاز"

أدين زعيم سابق في مجلس شيوخ الأمريكي، عن ولاية نيويورك، وابنه بتهمة الرشوة والابتزاز، ضمن وقائع محاكمتهما في تهم فساد.



وأصدرت هيئة المحلفين الأمريكية الحكم، اليوم الثلاثاء، في قضية ضد السيناتور السابق دين سكيلوس، وابنه آدم، وذلك حسب قناة "ABC" الإخبارية الأمريكيةـ التي أشارت إلى أن الاثنين اتهما بالضغط على رجال أعمال أثرياء، لإعطاء ابنه رشوة تقدر بـ300 ألف دولار.



وقال ممثلو الادعاء إن المدفوعات كانت رشاوى، تهدف إلى كسب الدعم للتشريعات التي تفضلها بعض الشركات.