القاهرة : الثلاثاء 17 يوليه 2018
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الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 08:49 م

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلى وتاون شيب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
dostor.org/2253213

يلتقى فريق الأهلى مع نظيره تاون شيب البتسوانى فى الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا في التاسعة من مساء اليوم على ملعب برج العرب بحضور 10 آلاف مشجع، وفقا لقرار اتحاد الكرة.

ويقود الأهلى خلال مباراة تاون شيب الفرنسى كارتيرون المدير الفنى الجديد للقلعة الحمراء، فى أول مباراة رسمية له مع الفريق.
القنوات الناقلة : بي إن سبورت 3، الملعب : ستاد برج العرب، المعلق: محمد علي .

موعد المباراة :
10:00 مساء بتوقيت السعودية .
9:00 مساء بتوقيت مصر .
10:00 مساء بتوقيت فلسطين .
10:00 مساء بتوقيت الأردن.
10:00 مساء بتوقيت سوريا .
10:00 مساء بتوقيت لبنان .
10:00 مساء بتوقيت العراق .
9:00 مساء بتوقيت السودان .
10:00 مساء بتوقيت اليمن .
9:00 مساء بتوقيت ليبيا .
8:00 مساء بتوقيت تونس .
8:00 مساء بتوقيت الجزائر .
7:00 مساء بتوقيت المغرب .
11:00 مساء بتوقيت الإمارات.
10:00 مساء بتوقيت البحرين.
11:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.
10:00 مساء بتوقيت الكويت .
10:00 مساء بتوقيت قطر.
7:00 مساء بتوقيت موريتانيا.
10:00 مساء بتوقيت جزر القمر .
8:00 مساء بتوقيت جرينتش GMT .

وجاءت تشكيلة الأهلي المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معول – سعد سمير – أيمن أشرف – أحمد فتحي

خط الوسط: حسام عاشور – عمرو السولية – وليد سليمان – مؤمن زكريا

خط الهجوم: أجاي – أزارو

شاهد المباراة من هنـــا
https://www.twitch.tv/hdkoora103

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