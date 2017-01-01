غدًا.."هيئة الكتاب" تنظم معرضها بنادي قليوب الاجتماعي

قررت الهيئة العامة للكتاب، تأجيل تنظيم معرض الكتاب بنادي قليوب الاجتماعي، إلى غد الأربعاء.



وقال عزت موسى مدير النادي، في تصريح خاص لـ«الدستور»، إن الهيئة العامة للكتاب أبلغت النادي ظهر أمس الاثنين بتأجيل المعرض المفترض تنظيمه أمس، وكذلك تأجيل إرسال الملصقات والتجهيزات المستخدمة به إلى غد الأربعاء، ويمتد لمدة 10 أيام حتى يوم ٢٨ يوليو المقبل.



ويضم المعرض، إصدارات هيئة الكتاب في كافة السلاسل ومجالات النشر العام، بالإضافة إلى كتب الأطفال وكتب مكتبة الأسرة بتخفيضات كبيرة.

