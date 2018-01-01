والد شهيد: "دايخ على بطاقة تموين" (فيديو)
طالب سعيد عفيفي، والد الشهيد عفيفي أحد
شهداء أحداث رفح الثانية، وزير التموين بتشغيل بطاقة التموين الخاصة به، والتي
فقدها منذ 6 أشهر.
طالب سعيد عفيفي، والد الشهيد عفيفي أحد
شهداء أحداث رفح الثانية، وزير التموين بتشغيل بطاقة التموين الخاصة به، والتي
فقدها منذ 6 أشهر.
شهدت قاعة الدكتور أحمد أمين حمزة بكلية علوم جامعة المنصورة، اليوم الثلاثاء، فعاليات ملتقى شباب الباحثين الثامن الذى يقام تحت رعاية الدكتور محمد حسن القناوى رئيس جامعة المنصورة. يهدف الملتقى إلى ...
افتتح الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، ورشة العمل الأولى الاحتياجات التدريبية لكنائس وأديرة محافظة البحيرة تحت عنوان "بره الصندوق"، المنعقدة بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بمقر ...
شن مركز ومدينة السنبلاوين فى محافظة الدقهلية، بالتعاون مع شرطة المرافق ومركز شرطة السنبلاوين، اليوم الثلاثاء، حملة استهدفت إزالة الإشغالات والتعديات بالمدينة. ترأس الحملة السيد حسان، مدير قسم ...