مقابر سوبرلوكس.. "دار الآخرة" بأسعار تنافس الفيلات والقصور

يسعى الإنسان في حياته للترحال من سكن لآخر رغبةً في التعبير عن تحسن حالته المعيشية، لكن في الدار الآخرة يتساوى الثري مع الفقير في المكان الذي يتم دفنه فيه، فكلاهما يواريه الثرى تاركًا الدنيا بما لذ وطاب فيها، فلا يأخذ معه من الدنيا سوى عمله الصالح وطاعته القويمة لله عزوجل، ورغم أن هناك بعض العائلات التي تبالغ في بناء مقابرها، فتجدها أشبه بجناح ملكي فيتم كساء الأرضية بالسيراميك ودهان الحوائط المحيطة بها، كذلك نقش اسم المتوفي على لوح من الرخام.



ورصدت "الدستور" عبر إحدى صفحات "الفيسبوك" تقدم عروضها المغرية حول تواجد المقبرة في مكان متميز وإمكانية تقسيط المبلغ المدفوع، كذلك تشطيب "لوكس" لتعتقد للوهلة الأولى أنه إعلان لإحدى الشقق السكنية، وما قد ينبهك إلى حقيقة الأمر هو العنوان الرئيسي للصفحة "مقابر".



لقراءة القصة كاملة عبر crossmedia