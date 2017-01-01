LTC تقرر وقف برنامج "نجم الجماهير": أساء للأهلي ورموزه

أعلنت قناة LTC عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، وقف برنامج نجم الجماهير من منطلق المهنية وحرصها على المصلحة العامة.



وقالت القناة في بيان الثلاثاء، إن إدارة LTC قررت وقف البرنامج لحين التحقيق مع مقدمه أبوالمعاطي فيما نُسب إليه من إساءة إلى النادي الأهلي أو رموزه أو أي شخصية عامة في حلقاته التي عُرضت على شاشة القناة.



وتقدم النادي الأهلي بشكوى رسمية أمس، إلى المجلس الأعلى للإعلام ضد برنامج "نجم الجماهير" على قناة LTC بسبب الإساءة إلى الكيان بحسب الشكوى المقدمة.