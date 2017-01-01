القاهرة : الثلاثاء 17 يوليه 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
05:52 م

ملامح عثمان عبدالباسط.. ملك الكوميديا
04:26 م

المتهمة بإلقاء رضيعها في الشارع: "خفت أهلي يموتوني"
05:44 م

«عبد العال» لأحد النواب: انت مش قاعد على الترعة
02:09 م

"عبدالعال" يعلن الانتهاء من مناقشة قوانين الصحافة والإعلام
11:40 ص

رئيس البرلمان يحيل 8 مشروعات قوانين للجان المختصة
03:40 م

مشاهدة مباراة بلجيكا وإنجلترا بث مباشر على Bein Sport دون تقطيع
03:39 م

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إنجلترا وبلجيكا
06:30 م

مصطفى مدبولى: الحجز إلكترونيًا فى الـ2048 وحدة سكنية ‏بالعاصمة الإدارية
05:54 م

بوتين يستقبل ماكرون الأحد في الكرملين
12:09 ص

عاجل.. القوات المسلحة تدفع بطائرات الإطفاء للسيطرة على الحريق
11:44 م

وزير الطيران يكشف تفاصيل الانفجار بالقرب من مطار القاهرة
07:25 م

روضة النعيم.. أسرار «خلوة» الداعية اليمنى الحبيب عمر بن حفيظ فى مصر
الكرازة
الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 08:28 م

الأنبا موسى عن أسقف المنيا: "حتة من قلبي"

الأنبا موسى
الأنبا موسى
ماريان رسمي_مونيكا جرجس
dostor.org/2253200

عبر الأنبا موسى، الأسقف العام للشباب، عن فرحته الكبيرة لزيارته محافظة المنيا فى رحاب الأنبا مكاريوس الأسقف العام للمنيا والأنبا أرسانيوس مطران المنيا.

وقال أسقف الشباب خلال زيارته للمنيا، إن الأنبا مكاريوس هو رجل لاهوتى واديبى وعقائدى، مشيرًا إلى أن معنى اسم الأنبا مكاريوس "الطوباوى".

وأعرب عن محبته الكبيرة للأنبا مكاريوس قائلًا: "هو حتة من قلبى" بحبه حب غير عادى من أجل محبته للعقيدة وخدمته الهادية ووطنيته الغيورة وغيرته على الأقباط، فهو أسد الصعيد، وله غلاوة خاصة، مؤكدًا أن الأنبا أرسانيوس والأنبا مكاريوس خدمتهم بالمنيا غير عادية.

اقرأ أيضًا
منذ أكثر من شهرين

"الكاثوليكية": اتفاق الفاتيكان والسعودية لا يشمل بناء كنيسة

منذ 4 شهر

تفاصيل احتفالات الكنيسة بالذكرى السنوية لشهداء أحد السعف بطنطا والثغر

منذ 4 شهر

رجل المعجزات.. احتفاء خاص بذكرى رحيل البابا كيرلس

منذ 4 شهر

البابا تواضروس يلقى عظته من كنيسة العذراء بالكاتدرائية.. اليوم

منذ 4 شهر

البابا تواضروس يكشف حقيقة بناء أول كنيسة في السعودية

الآن

"المضحكاتى".. من مسرح الكسار إلى إفيهات "السوشيال ميديا"

النيابة تستدعي أزواج "متهمة المريوطية"

مصدر دبلوماسي: توقعات كبيرة بنجاح وقف إطلاق النار بين الفصائل السورية

فتح باب تلقي الأسئلة ضمن مبادرة "اسأل الرئيس" 17 وحتى 24 يوليو

الأكثر قراءة

"بس يا كداب".. إسلام البحيري يرد على بيان معز مسعود

تعرف على المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني

بث مباشر.. مباراة الأهلى وتاون شيب بجودة عالية بدون تقطيع يوتيوب

مصادر: "الأعلى للإعلام" يوقف برنامج أبوالمعاطي زكي ويحذر LTC

ألبومات الصور

جامعة المنصورة تنظم ملتقى شباب الباحثين الثامن بكلية العلوم (صور)

رئيس جامعة دمنهور يفتتح ورشة الاحتياجات التدريبية للكنائس

بالصور.. حملة لإزالة التعديات بشوارع الدقهلية

محافظ البحيرة تشهد ختام التدريب العملى "صقر 29" لإدارة الأزمات

نجم الساعة

التاريخ السري لمصر.. "الدستور" تتجول داخل "المطابع الأميرية".. من هنا تخرج وثائق الحكومة

الأكثر قراءة

"بس يا كداب".. إسلام البحيري يرد على بيان معز مسعود

تعرف على المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني

بث مباشر.. مباراة الأهلى وتاون شيب بجودة عالية بدون تقطيع يوتيوب

مصادر: "الأعلى للإعلام" يوقف برنامج أبوالمعاطي زكي ويحذر LTC

كشكول

"الخشت"يوافق علي منحة كاملة لأول الثانوية العامة مكرر للدراسة بكلية الطب

بدء أعمال الدورة التدريبية للموجات فوق الصوتية بطب بيطري بنها

أكاديمية البحث العلمي توقع اتفاقية مع الريف المصري لتنمية القدرات الفنية الزراعية للشباببمشروع المليون ونصف فدان

ننشر دليل طلاب الثانوية الأزهرية للتظلم من نتائجهم

التعليم تحدد موعد إطلاع الطلاب المتظلمين علي كراساتهم داخل الكنترولات

الأمصار

بعد التتويج بكأس العالم.. أفضل 10 أفلام فرنسية

شروط الحصول على جنسيات الدول العربية

الكنيست يحظر دخول الجماعات المنتقدة لإسرائيل المدارس

بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي وتاونشيب في دوري أبطال إفريقيا

بعد رحيل رونالدو إلى يوفينتوس.. زيدان يصدم جماهير الريال

مرايا الابداع

اعترافات خاصة جدًا

مسخ

منوعات

"الدستور" تهنئ الدكتورة ميرال عبدالكريم لحصولها على بكالوريوس صيدلة بامتياز

تقنية "CRISPR" تهدد حياة البشر

دراسة: التعلم يغير بنية الدماغ

مقالات الرأي
مايكل عادل

​ كيف يكون لإبليس كنيسة؟!

المزيد
الصحة

بدء الدراسة بكليتي الآثار والطفولة المبكرة ومعهد للتمريض بجامعة الزقازيق

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎