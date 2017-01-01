الأنبا موسى عن أسقف المنيا: "حتة من قلبي"

عبر الأنبا موسى، الأسقف العام للشباب، عن فرحته الكبيرة لزيارته محافظة المنيا فى رحاب الأنبا مكاريوس الأسقف العام للمنيا والأنبا أرسانيوس مطران المنيا.



وقال أسقف الشباب خلال زيارته للمنيا، إن الأنبا مكاريوس هو رجل لاهوتى واديبى وعقائدى، مشيرًا إلى أن معنى اسم الأنبا مكاريوس "الطوباوى".



وأعرب عن محبته الكبيرة للأنبا مكاريوس قائلًا: "هو حتة من قلبى" بحبه حب غير عادى من أجل محبته للعقيدة وخدمته الهادية ووطنيته الغيورة وغيرته على الأقباط، فهو أسد الصعيد، وله غلاوة خاصة، مؤكدًا أن الأنبا أرسانيوس والأنبا مكاريوس خدمتهم بالمنيا غير عادية.