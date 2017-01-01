التاريخ السري لمصر.. "الدستور" تتجول داخل "المطابع الأميرية".. من هنا تخرج وثائق الحكومة

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 08:12 م

عبير جمال- دعاء أبوالعزم

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أن تعيش بين جدران التاريخ وتمسك أيامه بيديك ليس أمرًا مستحيلًا.. هذا ما اكتشفناه عندما ذهبنا فى جولة ميدانية لخمس ساعات متواصلة، داخل الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، تنقلنا خلالها بين ممرات المطبعة الأعرق فى تاريخ المحروسة.



قد لا يدرك بعضنا أهمية المكان، رغم كونه المسئول الوحيد عن طباعة أغلب المطبوعات التى نمسكها يوميًا، سواء نماذج الامتحانات أوالجريدة الرسمية أو الوثائق الحكومية السرية والمعلنة، لذا، نحاول خلال هذه السطور، وضع «المطابع الأميرية» بين يديك، لتتعرف على أهميتها عن قرب.



بين الوِرش والإدارات المختلفة والمكتبة والمتحف والمدرسة، تحدثت «الدستور»، هناك إلى العاملين والمسئولين خلال يوم كامل من العمل الشاق داخل

«صندوق وثائق الدولة».



5 شباب مكفوفين يعملون داخل «قسم برايل» لطباعة 45 مليون ورقة لـ«التربية والتعليم»

داخل موقع لا يقل صخبًا عن باقى الورش، يحوى ماكينة طباعة واحدة بطريقة «برايل»، يجلس خمسة من الشباب المكفوفين المعينين حديثًا قبل نحو شهر، بعضهم يضع فى أذنيه سماعات صغيرة، ويتحسس بأنامله «الكيبورد» ليخطّ ما سمعه من جهاز الكمبيوتر، بينما يمسك البعض الآخر صفحات مطبوعة بنفس الطريقة «برايل»، لمراجعتها قبل إكمال طباعة النسخ المطلوبة منها.

«إحنا لسه بنبدأ، والبداية دايمًا هى أصعب حاجة».. بهذه الجملة استقبلنا عبدالرحمن أحمد، خريج قسم اللغة الإنجليزية بكلية الألسن جامعة عين شمس، أحد المنضمين مؤخرًا لفريق عمل قسم الطباعة بطريقة «برايل». بين الوِرش والإدارات المختلفة والمكتبة والمتحف والمدرسة، تحدثت «الدستور»، هناك إلى العاملين والمسئولين خلال يوم كامل من العمل الشاق داخل«صندوق وثائق الدولة».5 شباب مكفوفين يعملون داخل «قسم برايل» لطباعة 45 مليون ورقة لـ«التربية والتعليم»داخل موقع لا يقل صخبًا عن باقى الورش، يحوى ماكينة طباعة واحدة بطريقة «برايل»، يجلس خمسة من الشباب المكفوفين المعينين حديثًا قبل نحو شهر، بعضهم يضع فى أذنيه سماعات صغيرة، ويتحسس بأنامله «الكيبورد» ليخطّ ما سمعه من جهاز الكمبيوتر، بينما يمسك البعض الآخر صفحات مطبوعة بنفس الطريقة «برايل»، لمراجعتها قبل إكمال طباعة النسخ المطلوبة منها.«إحنا لسه بنبدأ، والبداية دايمًا هى أصعب حاجة».. بهذه الجملة استقبلنا عبدالرحمن أحمد، خريج قسم اللغة الإنجليزية بكلية الألسن جامعة عين شمس، أحد المنضمين مؤخرًا لفريق عمل قسم الطباعة بطريقة «برايل».

يجيد «أحمد» اللغة الألمانية إلى جانب العربية والإنجليزية، ويعمل مصححًا لغويًا للثلاث لغات.



يقول: «بدأت بتصحيح كتب اللغة العربية والتربية الدينية، بعدما تعاقدت المطابع الأميرية على طباعتها لصالح وزارة التربية والتعليم.. أنا سعيد جدًا بعملى لأننى مؤمن بتقديم خدمة كبيرة لزملائى من ذوى الاحتياجات الخاصة عندما أتيحت لهم القراءة الصحيحة».



ويلفت العامل الشاب إلى أنه بعد «محاولات عشوائية» للطباعة بنفس الطريقة من قبل جمعيات أهلية، يهتم كيان كبير مثل المطابع الأميرية للمرة الأولى بتلبية متطلبات واحتياجات المكفوفين بهذه الجودة.



ويتفق إبراهيم عبدالفتاح الشعشاعى، خريج قسم اللغة العربية بكلية الألسن، أحدث عضو داخل قسم «برايل»، مع ما قاله زميله، مشيرًا إلى أن سبب موافقته على العمل كمدقق لغوى هو إحساسه بضرورة مساعدة الطلاب المكفوفين على تعلم اللغة العربية.



وتعليقًا على استخدام هذه التكنولوجيا داخل المطابع الأميرية، يشرح المهندس محمود سرور، مدير إدارة المطبوعات المؤمَّنة بالهيئة، إن هذه الماكينة هى الأولى من نوعها فى مصر وإفريقيا، وتتميز بالطباعة بنظام «الويب كونتنيوس فيد».



بعد شراء المطبعة، كما يستكمل «سرور»، تعاقدت الهيئة مع وزارة التربية والتعليم على طباعة ٤٥ مليون ورقة، متوافقة مع مواصفات الكتاب المدرسى للتربية والتعليم، مشيرًا إلى أن إدخال هذه النوعية من الطباعة لم يكن بشكل عشوائى، ولكنه جاء وفقًا لحاجة الدولة لنوعيات جديدة من الطباعة، وتلبية احتياجات المكفوفين.



ولأن التجربة فى مهدها ولم يتم تقييمها حتى الآن، يقول: «استعنا بمجموعة من الشباب المكفوفين لمراجعة وتقييم المنتج وتفادى العيوب التى يمكن أن تحدث فيما بعد، لأننا كمبصرين لن نستطيع الحكم على جودتها».

«هيدلبرج» العريقة تعمل بعد عمرها الافتراضى.. «بوسطن» الإنجليزية توقفت.. و55 ماكينة «أوفست»

رغم انتهاء عمرها الافتراضى، تعمل ماكينات الطباعة العتيقة بكفاءة ظاهرة، وفى الخلفية يطرب صوت محمد عبدالوهاب آذان العمال الذين يسيطرون على المعدات كبيرة الحجم بالخبرة والمهارة.



يقول يوسف عفيفى، أقدم العاملين فى المطابع، إنه يعمل على هذه الماكينات منذ اليوم الأول له داخل الهيئة، وكان ذلك قبل أربعين عامًا تقريبًا.

ويشير إلى أن هناك ارتباطًا وثيقًا بين العمال والمَكن، إذ يعلمون جيدًا كيف يتعاملون معه ويحصلون على أعلى إنتاج منه، بالإضافة إلى خبرتهم فى معالجة أى أعطال طارئة.



من هذه الآلات آلة الطباعة «هيدلبرج»، التى يؤكد «عفيفى» أنها قادرة على طباعة ١٥٠٠ ورقة فى الساعة الواحدة، لكن هذا المعدل- كما يشير- مع ذلك- بطىء للغاية، إذا ما قورن الأمر بالآلات الحديثة التى أدخلتها المطابع الأميرية لورشها فى السنوات الأخيرة.



رغم ذلك، كان إصرار العمال على استمرار العمل بالآلة وراء رغبة المسئولين فى الحفاظ على قيمة الماكينة، خاصة أنها تعود إلى أكبر شركات الطباعة فى العالم، والخطوط المنتجة لها أُغلقت. ويلخص «عم عفيفى» تاريخ رفيقته فى العمل: «هيدلبرج أقدم آلة طباعة موجودة فى المطابع الأميرية، عمرها يقترب من عمر تأسيس الهيئة نفسها، وبدأ العمل بها سنة ١٨٥٠، وصنعتها أكبر شركات الطباعة الألمانية».



هذه الماكينات التاريخية يعتز بها العاملون فى الهيئة، منها ماكينة صغيرة توقفت عن العمل، يطلقون عليها اسم «بوسطن»، إنجليزية الصنع ويعود تاريخ إنتاجها إلى عام ١٩٣٠، وجدناها فى منتصف أحد الطوابق وتزينها لوحة بها تفاصيل نشأتها، فيما يشبه الأثر المحفوظ داخل متحف.



رغم كل ذلك، لم تتوقف الهيئة عن تطوير وتجديد الآلات، وإدخال التكنولوجيا الحديثة فى الطباعة، إذ استعانت بتكنولوجيا الطباعة الرقمية، لما توفره من سهولة ومرونة وسرعة فى الأداء، وذلك من خلال ماكينتى طباعة رقمية «٤ لون»، تعمل بسرعة ٧٠ صفحة فى الدقيقة، تطبع على مقاسات مختلفة، تبدأ من مقاس A4 وتصل لـ٣٣ فى ٤٨ سم، بالإضافة إلى ماكينة طباعة رقمية «لون واحد» بسرعة ٩٥ صفحة فى الدقيقة.



محمد دويدار، مدير عام التخطيط ومتابعة الإنتاج، يقول «إن الهيئة بها ٥٥ ماكينة (أوفست)، ١٠ منها (ويب أوفست)، بخلاف ماكينة (كومباكتا) من النوع التجارى اشترتها الهيئة حديثًا، والتى تضاهى فى جودتها طباعة ماكينات الأفراخ، علاوة على إضافة الهيئة العديد من الوظائف والإمكانيات للماكينة».

تأمين أوراق الحكومة بالحبر السرى.. و100 خريج سنويًا فى مدرسة الطباعة

«أكثر من ٤٢ نموذجًا ذات قيمة مؤمنة تستخدم فى الهيئات الحكومية والوزارات: شهادات الميلاد وشهادات الوفاة وإيصالات التحصيل ونماذج الصحة والداخلية وغيرها، وحدها المطابع الأميرية هى التى لها حق إنتاج هذه المطبوعات، وفقًا لأحدث تكنولوجيا فى هذا المجال».. بهذه الحقائق التى يبدو أنها تُقال بفخر مستحق، يتحدث المهندس محمود سرور.



يشرح «سرور» طبيعة هذه «المطبوعات المؤمنة» فيقول: «هى التى لا يستطيع أحد تقليدها أو نسخها، وتحمل قيمة مادية أو معنوية للمعاملات التى تمس أمن واستقرار الدولة، وتصدر من خلال المنافذ الرسمية، وحق إنتاجها لا يتاح إلا للهيئة العامة للمطابع الأميرية».



هناك وسائل تأمين مختلفة لهذه الإصدارات، يوضح «سرور»: «منها الأحبار الحرارية والسرية التى لا ترى بالعين المجردة، والترقيم والتسلسل واستخدام خامات طباعية خاصة، بالإضافة إلى استخدام عناصر تصميمية يصعب إعادة إنتاجها أو تزييفها ببرامج مخصصة».



من أجل ذلك، وقعت الهيئة بروتوكول تعاون مع شركة البويات والصناعات الكيماوية، لإنتاج الأحبار المستخدمة فى الطباعة المؤمّنة بخامات مصرية بنسبة ٨٠٪.



داخل أحد مبانى الهيئة، ثمّة ممر صغير يفصلك عن مدرسة فريدة من نوعها، ضمن ٥ مدارس متخصصة فى الطباعة وفروعها على مستوى الجمهورية.

ورغم أن خريجى هذه المدارس ١٠٠ طالب فقط فى العام الدراسى الواحد، إلا أن القائمين عليها يرون أن العدد كبير جدًا، إذا ما قورن باحتياجات سوق العمل، وكذلك ورش التدريب ومكن الطباعة المتواجد بها.



خلال جولتنا، داخل المطابع الأميرية فى منطقة الوراق مع مدير مدرسة الطباعة الملحقة بالهيئة، المهندس عبدالله الفقى، أوضح- لنا- أن نظام المدرسة ٣ سنوات، وإذا حصل الطالب على مجموع عالٍ، يحق له الالتحاق بكلية تربية تخصص زخرفة، ومن خلاله يستطيع التخصص فى الفروع التى يرغب بها، وجميعها متعلقة بالطباعة، فيما عدا ذلك لنا تنسيق خاص ومجاميع خاصة.



ويضيف مدير المدرسة: «على سبيل المثال، التعليم الفنى هذا العام يبدأ تنسيقه من ١٧٧ درجة، أما نحن فنقبل من ٢٠٠ درجة، لأننا مدرسة نوعية، ليس لنا سوى ٥ فروع على مستوى الجمهورية، هى مدرسة المطابع الأميرية، والهرم، وشبرا والفيوم، والإسكندرية، وبناء عليه لنا تنسيق خاص لأن العدد محدود ونقبل فى السنة الواحدة ١٠٠ طالب فقط».

وعن تخصصات الدراسة، يذكر «الفقى» أن «الطالب فى الثلاث سنوات الأولى يدرس شعبة عامة، أى أنه يمر على جميع التخصصات عكس ما كان يتم قديمًا بتقسيم التخصصات منذ العام الأول، وهذا يساعدنا على توفير كل احتياجات سوق العمل، وتكون لديه وفرة كبيرة فى المعلومات والخبرة، بالإضافة إلى فرص عمل أكبر مما كانت عليه قبل ذلك».



مدير المدرسة أكد أيضًا أن هناك قرارًا بإلغاء التعيينات منذ مدة كبيرة، موضحًا: «نعتمد على أن تأتى لنا طلبات تعيين من الخارج، مؤسسة الأهرام للطباعة والنشر فى الكثير من الأوقات تخاطبنا لإرسال كوادر مدربة للتعيين لديّها، على حسب احتياجات مطابعها، لأن سوق العمل نادرًا ما يخصص بها فنيو طباعة، فـأسهل طبيعة بالنسبة لهم أن يطلبوا منا مباشرة».



بالنسبة لفرص العمل فى الهيئة، يقول «الفقى» إنها محدودة للغاية، وتكاد تكون مقتصرة على أبناء العاملين، مشيرًا إلى أن هناك مدارس أُنشئت خصيصًا للطباعة، مثل مدرسة نهضة مصر فى أكتوبر.



وعن أعداد الطلاب ومدة الدراسة، يشرح: «لدينا مدارس حكومية على مستوى الجمهورية، كل مدرسة تخرج ١٠٠ طالب فى السنة، ما يعنى أن لدينا ٥٠٠ طالب كل عام، وهذا العدد كافٍ لتلبية احتياجات سوق العمل فى الفترة الحالية».



ويختم بأن الطلاب غير مسموح لهم بالتعلم على آلية العمل والإنتاج الخاص بالمطبوعات السرية، خاصة أن «المكن فى المطابع السرية هو نفسه المكن العادى الذى يتعلم عليه الطالب فى الورشة يوميًا، لكن الفرق أنها سرية، غير مسموح بالدخول إليها إلا للقائمين عليها فقط، كما أنها موجودة فى مبنى خاص منفصل عنَّا».





محمد على افتتحها ١٨٢١.. سعيد أهداها لمدير السكك الحديدية وإسماعيل استعادها.. وتغيير الاسم حسب المالك

لأكثر من مرة، تغيّر اسم الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، فكان «دار الطباعة» هو أول اسم أطلق على هذا المكان الذى يقترب عمره من مائتى سنة، كما تقول اللوحة التذكارية لإنشائها.



بعد ذلك أُطلق عليها اسم مطبعة «صاحب السعادة»، حسبما جاء فى أولى مطبوعاتها، الذى كان عبارة عن قاموس «عربى- إيطالى»، وكان بأوامر من محمد على باشا، والى مصر، الذى افتتح المطبعة عام ١٨٢١، فى ذروة الانفتاح المصرى على أوروبا، لاقتباس أسباب تقدمها.

اسم آخر حملته أيضًا كان «المطبعة الأميرية» كما جاء فى إصدارات أخرى بعد ذلك، وأيضًا «مطبعة صاحب الفتوحات السنية ببولاق مصر المحمية»، كما جاء فى أول عدد من «الوقائع المصرية»، أو كما عُرف اختصارًا بـ«مطبعة بولاق».



تعددت الأسماء وتوحّد الهدف، وكسبت مصر صرحًا كبيرًا، أرسى أسس صناعة الطباعة فى الشرق الأوسط، فقبل إنشائها أوفد محمد على أول بعثة إلى مدينة ميلان الإيطالية، برئاسة نيقولا مسابكى، لتعلم فن الطباعة، ومنذ ذلك الحين بدأت المطابع فى العمل من أجل إحداث نهضة تعليمية.



وفى عام ١٨٦٢ أهدى سعيد باشا المطبعة إلى عبدالرحمن بك رشدى، مدير مصلحة السكك الحديدية بالبحر الأحمر، فتغيّر اسمها إلى «مطبعة عبدالرحمن رشدى ببولاق»، وفى عهد الخديو إسماعيل عاد اسمها إلى «المطبعة السنية ببولاق» أو «مطبعة بولاق السنية»، وظلت بعيدة عن قبضة الحكومة المصرية، تؤول ملكيتها من شخص إلى آخر، ويتغير اسمها حتى قيام ثورة يوليو ١٩٥٢، ثم إنشاء وزارة الصناعة فى عام ١٩٥٦.



حينها، أصدر الرئيس جمال عبدالناصر قرارًا بإنشاء هيئة عامة للمطابع، تلحق بوزارة الصناعة ويطلق عليها «الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية»، وتخصص لها مبنى جديد على مساحة ٣٠ ألف متر مربع فى إمبابة، لتلبية جميع طلبات الهيئات والمصالح الحكومية، وكذلك مسايرة التقدم فى فن الطباعة بتزويد الهيئة بماكينات حديثة ذات سرعات عالية آنذاك.

