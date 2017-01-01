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الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 08:12 م

الشرطة الهندية تعتقل 18 شخصًا لتكرارهم اغتصاب طفلة

الشرطة الهندية تعتقل
وكالات
dostor.org/2253191

مثل 18 رجلًا أمام محكمة في مدينة تشيناي الهندية اليوم الثلاثاء بشأن اتهامات بتكرار اغتصاب فتاة تبلغ من العمر 12 عاما على مدى سبعة أشهر.

وقالت الشرطة إن من بين هؤلاء الرجال حراس أمن وعمال مصاعد وسباكين يعملون في بناية سكنية تقطن فيها الفتاة.

وتظهر أحدث بيانات من المكتب الوطني لسجلات الجرائم أن أكثر من 100 جريمة اغتصاب في المتوسط جرى تسجيلها يوميا في الهند في عام 2016 ونحو ست منها لفتيات تقل أعمارهن عن 12 عاما.

وقالت الشرطة إن الرجال في تشيناي خدروا الفتاة ثم أخذوها إلى شقة خالية من السكان في المبنى لاغتصابها وذكرت تقارير إعلامية محلية أنهم هددوها بالسكاكين وبنشر تسجيلات فيديو لاغتصابها إذا أبلغت أي شخص.

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