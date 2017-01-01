أمير كرارة يحقق 46.3 مليون جنيه بـ"حرب كرموز"

واصل النجم أمير كراة حصد إيرادات فيلمه الجديد «حرب كرموز» للأسبوع الخامس على التوالي محققًا إيرادات كلية قدرت بـ46 مليون و300 ألف جنيه.



وحلق الفيلم بهذه الإيرادات بعيدا عن الأفلام الأربعة المعروضة معه في الموسم نفسه وبفارق كبير وصل إلى 15 مليونا بينه وبين الفنان محمد إمام من خلال فيلمه «ليلة هنا وسرور»، ويستمر الفيلم في السينمات حتى عيد الأضحى المقبل.



والفيلم بطولة أمير كرارة وغادة عبدالرازق ومحمود حميدة ومصطفى خاطر ومحمود حجازي وسيناريو وإخراج بيتر ميمي وإنتاج محمد السبكي.