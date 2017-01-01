ضبط 25 كيلو هيروين وحشيش وأستروكس بالمحافظات

وجّهت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملات أمنية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.



أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 17.635كيلو جرام بانجو، 5.790 كيلو جرام حشيش، 1.631 كيلو جرام هيروين، 260 جرام أستروكس، 126 جرام فودو، و7914 قرص مخدر.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.