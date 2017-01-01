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الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 08:00 م

جوارديولا وسيميوني في قائمة المرشحين لقيادة المنتخب الأرجنتيني

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
dostor.org/2253180

أكدت تقارير صحفية أرجنتينية طرح عدد من الأسماء لخلافة المدير الفني السابق للمنتخب الأول، خورخي سامباولي، والذي تمت إقالته بالتراضي مع الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم.

وتصدر قائمة المرشحين الأرجنتيني ومدرب أتلتيكو مدريد الإسباني، دييجو سيميوني، بالإضافة لريكاردو جاريكا المدير الفني السابق لمنتخب البيرو، ومارسيلو جاياردو المدير الفني لنادي ريفر بليت الأرجنتيني، وماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لنادي توتنهام الإنجليزي، بالإضافة للإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

من جهتها أجرت صحيفة "أوليه" الأرجنتينية استطلاعا للرأي حول أكثر المدربين المفضلين لقيادة التانغو.

وبحسب استطلاعات القراء تصدر سيميوني الأصوات بـ33 في المئة، يليه جاياردو بنسبة 29 في المئة، ثم جاريكا بنسبة 13 في المئة وبوكيتينو بنسبة 11 في المئة وألميدا بنسبة 7 في المئة.

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