وعد البحرى تحتفل بإطلاق ألبومها الجديد

احتفلت وعد البحرى بطرح ألبومها الجديد "فرحتي بيك" الذي يضم مجموعة متنوعة من الأغنيات حول مواضيع الحب والفرح والتفاؤل، والبحث عن البهجة والأمل والسرور ونبذ العنف.



كشفت وعد خلال مؤتمر صحفي عقد مساء الثلاثاء أن الأبلوم يضم 10 أغان، وهم "الليلة ليلة" و"تعبت قلبي" و"فرحتى بيك" و"غير أي حد" و "أيامنا جاية و"وأنت معايا" و"نسيت أنا مين" و"زعلك على عينى" و"شوف لى حل" و"كلك نظر".



وأكدت أنها استغرقت عامين فى التجهيز للألبوم، مضيفة أنها تعاونت مع عدد من الشعراء، منهم محمد الغنيمي وأحمد شتا وناصر الجيل ووائل توفيق، ومن الملحنين مدين وعمرو حليم وشريف الوسيمي.