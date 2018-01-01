القاهرة : الثلاثاء 17 يوليه 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
05:52 م

ملامح عثمان عبدالباسط.. ملك الكوميديا
04:26 م

المتهمة بإلقاء رضيعها في الشارع: "خفت أهلي يموتوني"
05:44 م

«عبد العال» لأحد النواب: انت مش قاعد على الترعة
02:09 م

"عبدالعال" يعلن الانتهاء من مناقشة قوانين الصحافة والإعلام
11:40 ص

رئيس البرلمان يحيل 8 مشروعات قوانين للجان المختصة
03:40 م

مشاهدة مباراة بلجيكا وإنجلترا بث مباشر على Bein Sport دون تقطيع
03:39 م

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إنجلترا وبلجيكا
06:30 م

مصطفى مدبولى: الحجز إلكترونيًا فى الـ2048 وحدة سكنية ‏بالعاصمة الإدارية
05:54 م

بوتين يستقبل ماكرون الأحد في الكرملين
12:09 ص

عاجل.. القوات المسلحة تدفع بطائرات الإطفاء للسيطرة على الحريق
11:44 م

وزير الطيران يكشف تفاصيل الانفجار بالقرب من مطار القاهرة
07:25 م

روضة النعيم.. أسرار «خلوة» الداعية اليمنى الحبيب عمر بن حفيظ فى مصر
مصر
الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 07:50 م

فتح باب تلقي الأسئلة ضمن مبادرة "اسأل الرئيس" 17 وحتى 24 يوليو

السيسي
السيسي
dostor.org/2253170

أعلنت صفحة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على موقعيّ "فيس بوك" و"تويتر"، وكذلك الصفحة الرسمية للمؤتمر الوطني للشباب، عن فتح باب تلقّي الأسئلة ضمن مبادرة "اسأل الرئيس"، وذلك خلال الفترة من 17 يوليو وحتى يوم 24 يوليو الجاري.


تأتي المبادرة، تلك المرة بشكلٍ مختلف، حيث ستكون الأسئلة موجّهة من شباب جامعات مصر إلى الرئيس، وذلك في إطار المؤتمر الوطني السادس للشباب، والمفترَض انعقاده أواخر شهر يوليو الجاري، حيث سيلتقي الرئيس عبدالفتاح السيسي بالطلاب من جميع ومُختلَف الجامعات المصرية، وكذلك فإن الجديد في هذه المبادرة، أنها ستتيح فرصة الحضور لمَن سيتم اختيار سؤاله.

وأشارت الصفحة إلى أنه سيتم تلقّي كافة الأسئلة على الرابط: www.askthepresident.net

وانطلقت مبادرة "اسأل الرئيس" للمرة الأولى في إبريل عام 2017 كإحدي فعاليات المؤتمر الوطنى للشباب بالإسماعيلية، ثم أصبحت بعد ذلك جزءاً ثابتاً وأساسياً من المؤتمرات الوطنية للشباب.

تأتي المبادرة كإحدى أدوات التواصل المباشر بين الرئيس وبين جموع الشعب المصري، كما تشهد مساحة كبيرة ولا محدودة من حرية التواصل والنقاش والشفافية التي تحرص عليها القيادة السياسية المصرية.

فتح باب تلقي الأسئلة ضمن مبادرة "اسأل الرئيس" 17 وحتى 24 يوليو
اقرأ أيضًا
منذ 4 أيام

مصطفى مدبولى: الحجز إلكترونيًا فى الـ2048 وحدة سكنية ‏بالعاصمة الإدارية

منذ 5 أيام

عاجل.. القوات المسلحة تدفع بطائرات الإطفاء للسيطرة على الحريق

منذ أقل من شهر

السيسى يكرّم أبطال دورة ألعاب البحر المتوسط 2018.. غدا

منذ أقل من شهر

نص البيان الـ 25 للقوات المسلحة بشأن العملية "سيناء 2018"

منذ أقل من شهر

بعد قليل.. البيان الـ25 للقوات المسلحة بشأن العملية "سيناء 2018"

منذ أقل من شهر

سعيد شعيب يكتب: هل حقًا نكره إسرائيل لأنها دولة احتلال؟

الآن

"المضحكاتى".. من مسرح الكسار إلى إفيهات "السوشيال ميديا"

النيابة تستدعي أزواج "متهمة المريوطية"

مصدر دبلوماسي: توقعات كبيرة بنجاح وقف إطلاق النار بين الفصائل السورية

فتح باب تلقي الأسئلة ضمن مبادرة "اسأل الرئيس" 17 وحتى 24 يوليو

الأكثر قراءة

"بس يا كداب".. إسلام البحيري يرد على بيان معز مسعود

تعرف على المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني

بث مباشر.. مباراة الأهلى وتاون شيب بجودة عالية بدون تقطيع يوتيوب

مصادر: "الأعلى للإعلام" يوقف برنامج أبوالمعاطي زكي ويحذر LTC

ألبومات الصور

جامعة المنصورة تنظم ملتقى شباب الباحثين الثامن بكلية العلوم (صور)

رئيس جامعة دمنهور يفتتح ورشة الاحتياجات التدريبية للكنائس

بالصور.. حملة لإزالة التعديات بشوارع الدقهلية

محافظ البحيرة تشهد ختام التدريب العملى "صقر 29" لإدارة الأزمات

نجم الساعة

التاريخ السري لمصر.. "الدستور" تتجول داخل "المطابع الأميرية".. من هنا تخرج وثائق الحكومة

الأكثر قراءة

"بس يا كداب".. إسلام البحيري يرد على بيان معز مسعود

تعرف على المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني

بث مباشر.. مباراة الأهلى وتاون شيب بجودة عالية بدون تقطيع يوتيوب

مصادر: "الأعلى للإعلام" يوقف برنامج أبوالمعاطي زكي ويحذر LTC

كشكول

"الخشت"يوافق علي منحة كاملة لأول الثانوية العامة مكرر للدراسة بكلية الطب

بدء أعمال الدورة التدريبية للموجات فوق الصوتية بطب بيطري بنها

أكاديمية البحث العلمي توقع اتفاقية مع الريف المصري لتنمية القدرات الفنية الزراعية للشباببمشروع المليون ونصف فدان

ننشر دليل طلاب الثانوية الأزهرية للتظلم من نتائجهم

التعليم تحدد موعد إطلاع الطلاب المتظلمين علي كراساتهم داخل الكنترولات

الأمصار

بعد التتويج بكأس العالم.. أفضل 10 أفلام فرنسية

شروط الحصول على جنسيات الدول العربية

الكنيست يحظر دخول الجماعات المنتقدة لإسرائيل المدارس

بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي وتاونشيب في دوري أبطال إفريقيا

بعد رحيل رونالدو إلى يوفينتوس.. زيدان يصدم جماهير الريال

مرايا الابداع

اعترافات خاصة جدًا

مسخ

منوعات

"الدستور" تهنئ الدكتورة ميرال عبدالكريم لحصولها على بكالوريوس صيدلة بامتياز

تقنية "CRISPR" تهدد حياة البشر

دراسة: التعلم يغير بنية الدماغ

مقالات الرأي
صفاء النجار

​ مدارس الجمعة.. البحث عن الدور الغائب لمساجد مصر

المزيد
الصحة

بدء الدراسة بكليتي الآثار والطفولة المبكرة ومعهد للتمريض بجامعة الزقازيق

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎