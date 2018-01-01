فتح باب تلقي الأسئلة ضمن مبادرة "اسأل الرئيس" 17 وحتى 24 يوليو

أعلنت صفحة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على موقعيّ "فيس بوك" و"تويتر"، وكذلك الصفحة الرسمية للمؤتمر الوطني للشباب، عن فتح باب تلقّي الأسئلة ضمن مبادرة "اسأل الرئيس"، وذلك خلال الفترة من 17 يوليو وحتى يوم 24 يوليو الجاري.



تأتي المبادرة، تلك المرة بشكلٍ مختلف، حيث ستكون الأسئلة موجّهة من شباب جامعات مصر إلى الرئيس، وذلك في إطار المؤتمر الوطني السادس للشباب، والمفترَض انعقاده أواخر شهر يوليو الجاري، حيث سيلتقي الرئيس عبدالفتاح السيسي بالطلاب من جميع ومُختلَف الجامعات المصرية، وكذلك فإن الجديد في هذه المبادرة، أنها ستتيح فرصة الحضور لمَن سيتم اختيار سؤاله.



وأشارت الصفحة إلى أنه سيتم تلقّي كافة الأسئلة على الرابط: www.askthepresident.net



وانطلقت مبادرة "اسأل الرئيس" للمرة الأولى في إبريل عام 2017 كإحدي فعاليات المؤتمر الوطنى للشباب بالإسماعيلية، ثم أصبحت بعد ذلك جزءاً ثابتاً وأساسياً من المؤتمرات الوطنية للشباب.



تأتي المبادرة كإحدى أدوات التواصل المباشر بين الرئيس وبين جموع الشعب المصري، كما تشهد مساحة كبيرة ولا محدودة من حرية التواصل والنقاش والشفافية التي تحرص عليها القيادة السياسية المصرية.