القاهرة : الثلاثاء 17 يوليه 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
05:52 م

ملامح عثمان عبدالباسط.. ملك الكوميديا
04:26 م

المتهمة بإلقاء رضيعها في الشارع: "خفت أهلي يموتوني"
05:44 م

«عبد العال» لأحد النواب: انت مش قاعد على الترعة
02:09 م

"عبدالعال" يعلن الانتهاء من مناقشة قوانين الصحافة والإعلام
11:40 ص

رئيس البرلمان يحيل 8 مشروعات قوانين للجان المختصة
03:40 م

مشاهدة مباراة بلجيكا وإنجلترا بث مباشر على Bein Sport دون تقطيع
03:39 م

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إنجلترا وبلجيكا
06:30 م

مصطفى مدبولى: الحجز إلكترونيًا فى الـ2048 وحدة سكنية ‏بالعاصمة الإدارية
05:54 م

بوتين يستقبل ماكرون الأحد في الكرملين
12:09 ص

عاجل.. القوات المسلحة تدفع بطائرات الإطفاء للسيطرة على الحريق
11:44 م

وزير الطيران يكشف تفاصيل الانفجار بالقرب من مطار القاهرة
07:25 م

روضة النعيم.. أسرار «خلوة» الداعية اليمنى الحبيب عمر بن حفيظ فى مصر
عالم
الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 07:57 م

مصدر دبلوماسي: توقعات كبيرة بنجاح وقف إطلاق النار بين الفصائل السورية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ألفت الكحلى - مروة عنبر
dostor.org/2253165

كشف مصدر دبلوماسى مصرى عن كواليس التوصل إلى اتفاق بين الفصائل السورية المسلحة فى القاهرة، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقات تتم بناء على طلب روسى لمصر، وبالتنسيق مع أحمد الجربا، رئيس تيار الغد السورى المقيم فى مصر.
وقال المصدر رفيع المستوى لـ«الدستور»، إن الاتفاقات الأخيرة التى تم توقيعها بين الفصائل المسلحة السورية فى مصر، تم التوصل إليها أكثر من مرة إلا أنها تعرضت للانتهاك، مؤكدًا أن الوضع فى هذا الاتفاق مختلف هذه المرة، بسبب الوضع العسكرى على الأرض، ما يرجح الالتزام به من جميع الأطراف والاستمرار لفترة أطول.
ووقع عدد من فصائل المعارضة المسلحة فى الساحل السورى، اتفاقًا لوقف إطلاق النار فى القاهرة، برعاية المخابرات العامة المصرية، وبضمانة روسيا من جانب، ورئيس تيار الغد السورى الشيخ أحمد الجربا من جانب آخر، حيث شمل الاتفاق المشاركة فى جهود مكافحة الإرهاب، والعمل على تسوية سياسية للأزمة السورية، وعودة اللاجئين والنازحين لمناطقهم والإفراج عن المعتقلين.
ووقعت الفصائل المسلحة فى ريف حمص الشمالى، وعلى رأسها جيش التوحيد، على اتفاق هى الأخرى فى القاهرة برعاية المخابرات العامة المصرية وضمانة روسيا، وبوساطة الجربا، للانضمام إلى جهود مكافحة الإرهاب فى سوريا، وإنشاء قوى لحفظ الأمن والسلام فى المنطقة.
ووجه قادة الفصائل المشاركة فى اجتماعات القاهرة الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى للجهود التى تبذلها مصر لحل الأزمة السورية ورفع المعاناة عن أبناء الشعب السورى.
وأشادت عضو الأمانة العامة فى تيار الغد السورى، بهية ماردينى، بالدور المصرى الفاعل فى الأزمة السورية لوقف نزيف الدم فى البلاد، مؤكدة أن مصر عودت الشعب السورى على مواقفها الإيجابية والثابتة فى الحرص على الدم السورى، ووصفت الموقف المصرى تجاه ما يحدث فى سوريا بالمشرف.
وأكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أن الجماعات الإرهابية التى تعمل على زعزعة الاستقرار، ومنها تنظيم داعش الإرهابى وجبهة النصرة، هى السبب وراء مقتل المدنيين فى سوريا.
وأضاف بوتين خلال مقابلة مع قناة «Fox News»، أن وقوع الضحايا أثناء الحروب أمر لا يمكن استبعاده، ولكن يجب معرفة مَن هو الجانب المسئول عن مقتل الأبرياء، مشيرًا إلى ما يحدث فى حلب والرقة، ووقوع العديد من المدنيين ما بين قتلى ورهائن لدى الجماعات الإرهابية.

اقرأ أيضًا
منذ 4 أيام

بوتين يستقبل ماكرون الأحد في الكرملين

منذ أقل من شهر

الأسطورة.. قصة أعظم ممثلة على قيد الحياة

منذ أقل من شهر

زارْ الحبشة.. كاهن إثيوبى يطرد الجن من أجساد المسيحيين مقابل 100 دولار

منذ أقل من شهر

اتهام رئيس وزراء ماليزيا السابق بـ"خيانة الثقة"

منذ أقل من شهر

غلمان الخليفة.. 100 ألف مثلى يحتفلون بميولهم الجنسية فى شوارع اسطنبول

منذ أقل من شهر

"ترامب" يحسم مصير اتفاقية "نافتا" نوفمبر المقبل

الآن

"المضحكاتى".. من مسرح الكسار إلى إفيهات "السوشيال ميديا"

النيابة تستدعي أزواج "متهمة المريوطية"

مصدر دبلوماسي: توقعات كبيرة بنجاح وقف إطلاق النار بين الفصائل السورية

فتح باب تلقي الأسئلة ضمن مبادرة "اسأل الرئيس" 17 وحتى 24 يوليو

الأكثر قراءة

"بس يا كداب".. إسلام البحيري يرد على بيان معز مسعود

تعرف على المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني

بث مباشر.. مباراة الأهلى وتاون شيب بجودة عالية بدون تقطيع يوتيوب

مصادر: "الأعلى للإعلام" يوقف برنامج أبوالمعاطي زكي ويحذر LTC

ألبومات الصور

جامعة المنصورة تنظم ملتقى شباب الباحثين الثامن بكلية العلوم (صور)

رئيس جامعة دمنهور يفتتح ورشة الاحتياجات التدريبية للكنائس

بالصور.. حملة لإزالة التعديات بشوارع الدقهلية

محافظ البحيرة تشهد ختام التدريب العملى "صقر 29" لإدارة الأزمات

نجم الساعة

التاريخ السري لمصر.. "الدستور" تتجول داخل "المطابع الأميرية".. من هنا تخرج وثائق الحكومة

الأكثر قراءة

"بس يا كداب".. إسلام البحيري يرد على بيان معز مسعود

تعرف على المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني

بث مباشر.. مباراة الأهلى وتاون شيب بجودة عالية بدون تقطيع يوتيوب

مصادر: "الأعلى للإعلام" يوقف برنامج أبوالمعاطي زكي ويحذر LTC

كشكول

"الخشت"يوافق علي منحة كاملة لأول الثانوية العامة مكرر للدراسة بكلية الطب

بدء أعمال الدورة التدريبية للموجات فوق الصوتية بطب بيطري بنها

أكاديمية البحث العلمي توقع اتفاقية مع الريف المصري لتنمية القدرات الفنية الزراعية للشباببمشروع المليون ونصف فدان

ننشر دليل طلاب الثانوية الأزهرية للتظلم من نتائجهم

التعليم تحدد موعد إطلاع الطلاب المتظلمين علي كراساتهم داخل الكنترولات

الأمصار

بعد التتويج بكأس العالم.. أفضل 10 أفلام فرنسية

شروط الحصول على جنسيات الدول العربية

الكنيست يحظر دخول الجماعات المنتقدة لإسرائيل المدارس

بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي وتاونشيب في دوري أبطال إفريقيا

بعد رحيل رونالدو إلى يوفينتوس.. زيدان يصدم جماهير الريال

مرايا الابداع

اعترافات خاصة جدًا

مسخ

منوعات

"الدستور" تهنئ الدكتورة ميرال عبدالكريم لحصولها على بكالوريوس صيدلة بامتياز

تقنية "CRISPR" تهدد حياة البشر

دراسة: التعلم يغير بنية الدماغ

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

بدء الدراسة بكليتي الآثار والطفولة المبكرة ومعهد للتمريض بجامعة الزقازيق

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎