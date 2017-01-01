مصدر دبلوماسي: توقعات كبيرة بنجاح وقف إطلاق النار بين الفصائل السورية

كشف مصدر دبلوماسى مصرى عن كواليس التوصل إلى اتفاق بين الفصائل السورية المسلحة فى القاهرة، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقات تتم بناء على طلب روسى لمصر، وبالتنسيق مع أحمد الجربا، رئيس تيار الغد السورى المقيم فى مصر.

وقال المصدر رفيع المستوى لـ«الدستور»، إن الاتفاقات الأخيرة التى تم توقيعها بين الفصائل المسلحة السورية فى مصر، تم التوصل إليها أكثر من مرة إلا أنها تعرضت للانتهاك، مؤكدًا أن الوضع فى هذا الاتفاق مختلف هذه المرة، بسبب الوضع العسكرى على الأرض، ما يرجح الالتزام به من جميع الأطراف والاستمرار لفترة أطول.

ووقع عدد من فصائل المعارضة المسلحة فى الساحل السورى، اتفاقًا لوقف إطلاق النار فى القاهرة، برعاية المخابرات العامة المصرية، وبضمانة روسيا من جانب، ورئيس تيار الغد السورى الشيخ أحمد الجربا من جانب آخر، حيث شمل الاتفاق المشاركة فى جهود مكافحة الإرهاب، والعمل على تسوية سياسية للأزمة السورية، وعودة اللاجئين والنازحين لمناطقهم والإفراج عن المعتقلين.

ووقعت الفصائل المسلحة فى ريف حمص الشمالى، وعلى رأسها جيش التوحيد، على اتفاق هى الأخرى فى القاهرة برعاية المخابرات العامة المصرية وضمانة روسيا، وبوساطة الجربا، للانضمام إلى جهود مكافحة الإرهاب فى سوريا، وإنشاء قوى لحفظ الأمن والسلام فى المنطقة.

ووجه قادة الفصائل المشاركة فى اجتماعات القاهرة الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى للجهود التى تبذلها مصر لحل الأزمة السورية ورفع المعاناة عن أبناء الشعب السورى.

وأشادت عضو الأمانة العامة فى تيار الغد السورى، بهية ماردينى، بالدور المصرى الفاعل فى الأزمة السورية لوقف نزيف الدم فى البلاد، مؤكدة أن مصر عودت الشعب السورى على مواقفها الإيجابية والثابتة فى الحرص على الدم السورى، ووصفت الموقف المصرى تجاه ما يحدث فى سوريا بالمشرف.

وأكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أن الجماعات الإرهابية التى تعمل على زعزعة الاستقرار، ومنها تنظيم داعش الإرهابى وجبهة النصرة، هى السبب وراء مقتل المدنيين فى سوريا.

وأضاف بوتين خلال مقابلة مع قناة «Fox News»، أن وقوع الضحايا أثناء الحروب أمر لا يمكن استبعاده، ولكن يجب معرفة مَن هو الجانب المسئول عن مقتل الأبرياء، مشيرًا إلى ما يحدث فى حلب والرقة، ووقوع العديد من المدنيين ما بين قتلى ورهائن لدى الجماعات الإرهابية.

