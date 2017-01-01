النيابة تستدعي أزواج "متهمة المريوطية"

قالت مصادر قضائية، إن النيابة العامة فى جنوب الجيزة، بصدد استدعاء الأزواج الثلاثة للمتهمة الرئيسية فى واقعة إلقاء جثث أطفال المريوطية بالشارع، لسؤالهم عن مدى علمهم بجمع المتهمة أزواجًا آخرين وهى على ذمتهم، من عدمه. وقالت المصادر، لـ«الدستور»، إن أحد الأزواج سيقيم دعوى زنا ضد المتهمة، لزواجها عرفيًا من آخر وهى على ذمته، ما دفع النيابة لسؤال الأزواج الآخرين.

كانت النيابة قد استمعت إلى أقوال المتهمة التى أدلت باعترافات تفصيلية حول جريمتها، وذكرت أنها هربت من أهلها منذ نحو ١٥ عامًا، وأتت إلى القاهرة، وتزوجت من ٣ رجال، وأنجبت منهم ٣ أطفال. وقالت المتهمة إن الحريق الذى نشب فى مسكنها أدى إلى وفاة الأطفال، وأنها ألقت بجثثهم فى الشارع للتهرب من المسئولية.

وجدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس المتهمين الثلاثة فى الواقعة ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات.

