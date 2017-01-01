أسرار خطة "الإخوان" الجديدة لإسقاط مؤسسات الدولة في 6 مراحل

كشفت مصادر أمنية عن رصد معلومات حول إعداد قيادات تنظيم الإخوان الإرهابى الهاربين بالخارج، على رأسهم الإخوانى يحيى موسى، مخططًا يحمل عنوان «تابع دورك»، هدفه الرئيسى إسقاط الدولة المصرية عن طريق إرباك المؤسسات، ونشر الأخبار الكاذبة، والإضرار بالاقتصاد الوطنى، وضرب الثقة بين المواطنين والحكومة، وصولًا إلى تتفيذ عمليات إرهابية وانتحارية ضد رجال الشرطة.

وأضافت المصادر، لـ«الدستور»، أن المخطط تم إعداده بالتنسيق مع بقايا التنظيم داخل مصر، ويتكون من عدة مراحل، الأولى توسيع الحشد الإلكترونى على مواقع التواصل الاجتماعى لإطلاق الشائعات ضد رموز الدولة، وإهانة قيادتها، ونسب تصريحات كاذبة على لسانهم تسهم فى تأليب الرأى العام، وخلق مناخ سلبى.



وأوضحت المصادر أن المرحلة الثانية تهدف لكسر السياسات الأمنية المتبعة، واستحداث خطط جديدة لتنفيذ عمليات إرهابية، وتغيير سياسة الجماعة التى أفقدتها ثقة المواطنين، عقب الضربات الأمنية الاستباقية التى نفذتها وزارة الداخلية فى جميع المحافظات، وقوات إنفاذ القانون فى شمال سيناء.

وتابعت: «المرحلة الثالثة تعتمد على إنشاء مئات الصفحات يوميًا، تحمل أسماء شبابية، وموجهة للتعامل مع المواطنين العاديين، مع منع الشعارات الدينية أو الإخوانية على تلك الصفحات، لإخفاء انتماءات القائمين عليها، واستخدام صور فنانين ونشر أغانٍ لمطربين، لضمان عدم نفور الشباب من هذه الصفحات، وفى نفس الوقت تقوم بنشر محتويات معادية للدولة».



وأشارت المصادر إلى أن المرحلة الرابعة، تتضمن استقطاب وتجميع أكبر قدر من الشباب الرافضين لسياسات الحكومة، للقيام بفعاليات مدنية خلال فصل الصيف، منها ندوات شعرية، ورحلات ترفيهية، ومعسكرات كشافة، وتسجيل مقاطع فيديو مسيئة للدولة على لسان المشاركين».

وأضافت: «المرحلة الخامسة، تتضمن التوسع الحركى للجماعة، وتنفيذ مخطط التمدد الزمنى والمكانى، والحراك والاختلاط بجميع أوساط المواطنين فى جميع المحافظات، وإثارة اللغط حول سياسات الدولة بهدف تصدير مشهد مخالف للحقيقة عن احتقان المواطنين».

ولفتت إلى أن المرحلة السادسة، تتضمن فتح منافذ تمويل تضمن لقيادات الإخوان، استمرار العمليات العدائية ضد البلاد، وتوفير موارد مالية للحصول على مساحات إعلانية بالصحف العالمية، لنشر تقارير حقوق الإنسان الصادرة عن منظمات مشبوهة.



وأكدت المصادر صدور تكليفات من قيادات الجماعة بالخارج، لتفعيل وتنشيط دور اللجنة الإعلامية التابعة للتنظيم، لترتيب لقاءات مع عدد من المشاهير الهاربين بشكل منتظم، على القنوات التى تبث من داخل تركيا، لتقديم تقارير كاذبة حول الدولة المصرية.



وأوضحت أن هذه اللقاءات هدفها الهجوم على الرئيس عبدالفتاح السيسى، وعلى المنجزات التى ينفذها، وعلى رموز ومؤسسات الدولة، إلى جانب تكليف عناصر اللجنة بالاتصال بشخصيات عامة فى الداخل، وانتحال صفة صحفيين وإعلاميين وطنيين، وإجراء حوارات واجتزائها من سياقها، فى محاولات لابتزاز أصحابها وتجنيدهم وإغرائهم بالأموال، للعمل لصالح الجماعة.



وكشفت المصادر عن صدور تكليفات من قيادات الجماعة، لتفعيل وتنشيط دور اللجنة الاقتصادية التابعة لها، من أجل تقديم تقارير اقتصادية مزورة منسوبة لشركات عالمية، لتصدير أرقام مغلوطة حول الاقتصاد المصرية، إلى جانب تقارير عن القيمة التسويقية للجنيه المصرى، ونشر مزاعم حول إغلاق شركات استثمارية وتشريد العاملين بها.



وأكدت المصادر صدور تكليفات بإنشاء لجنة فنية تتبع الجماعة، تتخصص فى إنتاج أناشيد ثورية وشعارت جديدة، حتى تلقى استحسانًا من الشباب.

وذكرت المصادر أن أعضاء التنظيم الهاربين خارج البلاد، أصدروا تعليمات للعناصر الإخوانية بالداخل لتنفيذ عمليات انتحارية ضد الشرطة عن محاولتها القبض عليهم، وذلك لتحقيق أكبر خسائر بين القوات.



.. والجماعة تضع استراتيجية لبناء هيكل إدارى بعد الضربات الأمنية لعناصرها

رصدت الأجهزة الأمنية مخططًا إخوانيًا لإعادة هيكلة التنظيم الإرهابى عن طريق تكليف مشايخ القرى والحارات، الذين تم تعيينهم فى عهد المعزول مرسى بتجنيد الشباب لتنفيذ أعمال عدائية، وخلق حالة من الفوضى فى محاولة يائسة من جانب الجماعة الإرهابية للظهور مجددًا.

وقالت مصادر، لـ«الدستور»، إن قيادات إخوانية اجتمعت فى عدد من عواصم الدول، من بينها قطر وماليزيا، لوضع المخطط وبحث توفير الأموال والمبالغ اللازمة للعناصر الإرهابية لتنفيذ المخطط بدعم قطرى- تركى.



وأوضحت أن المخطط يهدف لإنشاء هيكل إخوانى جديد عقب الضربات الأمنية الاستباقية، التى تعرضت لها الجماعة الإرهابية فى الآونة الأخيرة. وأكدت المصادر أن التعليمات صدرت لمشايخ الحارات والعمد، باستقطاب الشباب وضمهم للتنظيم لإنهاك وإرباك الدولة، وتنفيذ فعاليات إخوانية، مشيرة إلى أن من بين التكليفات «تشكيل خلايا عنقودية لنشر فكر الجماعة الإرهابية».

وأضافت: «خطط التنظيم الإرهابى لتكوين جيل جديد يبدأ فى اعتناق الفكرة ويحقق أهداف الجماعة على المديين المتوسط والطويل».

واتضح من المخطط أن الجماعة الإرهابية سعت لاستغلال الشباب الرافضين سياسات الحكومة وحاولت استقطابهم، فضلًا عن وجود اجتماع أسبوعى بين قياداتها لطرح الأفكار حول كيفية التصعيد ضد الدولة، ورصد أسماء عدد من الشباب المطلوب ضمهم، والبدء فى التجهيز لورشة تدريب للعناصر الجديدة تحت مسمى «الجيل الجديد».



وحسب المصادر، فإن الهيكل الجديد يتكون من قيادة العمليات، وهى مسئولة عن اختيار الأهداف وتوجيه فرق الحركة وإعطائها الأوامر ومتابعة تنفيذها، بالإضافة إلى الإشراف على شئون المعتقلين والمقبوض عليهم والتدريب والتنسيق بين لجان الإخوان المختلفة.



وأشارت إلى أن قيادات الجماعة الهاربين فى الخارج يتدارسون حاليًا الوضع القائم، والخلافات الموجودة بين الشباب الرافضين لتلقى تعليمات الهاربين وتكوينهم جبهات مناهضة لهم، ما يؤثر على التنظيم وأهدافه ويحل الصف الإخوانى.

وأضافت: «قيادات الإرهابية يبحثون حاليًا سبل دعم شباب الإخوان المطاردين فى الخارج، وذلك بتوجيه الأموال القطرية والتركية لدعمهم، بهدف لم الشمل مجددًا، وتأمين مستقبلهم بالخارج».



منشقون عن «الإرهابية»: ما تبثه «قنوات تركيا» أكاذيب

كشف مصدر أمنى، عن تزايد أعداد المنشقين عن جماعة الإخوان الإرهابية فى الفيوم، موضحًا أن الانشقاق شمل أسرًا بأكملها، وذلك بخلاف المراجعات التى يجريها عدد آخر من أعضاء الجماعة المحبوسين فى سجن الفيوم العمومى وغيره من السجون، على ذمة قضايا تظاهر وانضمام لجماعة محظورة.

وأضاف المصدر، لـ«الدستور»: «أعلنوا انشقاقهم عن الجماعة وعودتهم إلى الصف الوطنى بعد تأكدهم من عمل قيادات الجماعة بالخارج لصالح أنفسهم، وأنهم يضحون بالشباب فى سبيل تحقيق أغراض ومصالح خاصة وسياسية بعيدة كل البعد عن الدين وتعاليمه».

وأوضح أن هناك مراكز وقرى كاملة كانت جماعة الإخوان الإرهابية تؤكد أنها تابعة لها، وأن ما يزيد على ٩٠٪ من سكانها إما أعضاء فى الجماعة وإما متعاطفون معها، لتأتى أهم وأقوى صفعة على وجه تلك الجماعة من هذه القرى، وعلى رأسها قرية مطرطارس، مسقط رأس الانتحارى محمود شفيق الذى فجر نفسه فى الكنيسة البطرسية.



وتابع: «كانت تلك القرية وتوابعها تضم عددًا كبيرًا من أعضاء جماعة الإخوان بالفعل، ويومًا بعد يوم ومع اكتشاف أكاذيب قيادات الجماعة بالخارج، أعادت الأسر حساباتها، وعاد أفرادها إلى الصف الوطنى، وتأكد ذلك خلال انتخابات رئاسة الجمهورية الماضية، حينما خرجت القرية عن بُكرة أبيها للمشاركة فى الانتخابات ومنح أصواتها للرئيس عبدالفتاح السيسى».

وقال سعيد محمد، أحد المنشقين عن الجماعة فى الفيوم لـ«الدستور»: «انضمامى للجماعة كان فى عام ٢٠٠٩، وكان غرضى الأساسى نُصرة الدين، والدعوة للإسلام فقط بعيدًا عن السياسة»، مشيرًا إلى أنه كان سعيدًا جدًا بوصول الجماعة الإرهابية إلى سُدة الحكم بعد ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١، وتخيل أن الجماعة سوف تعمل على نشر صحيح الدعوة وتعاليم الإسلام، ولكنه فوجئ بعكس ذلك تمامًا، وأن جماعة الإخوان تعمل لصالح التمكين الذاتى فقط.

وأضاف: «بعد ثورة ٣٠ يونيو، تأكدت من أن قيادات الجماعة لا يعملون سوى لصالح أنفسهم، ويدفعون بشباب الجماعة إلى التهلكة عبر التحريض على مؤسسات الدولة، والتصادم مع أجهزتها، وذلك فى الوقت الذى تتمتع فيه القيادات برغد العيش فى تركيا وقطر وغيرهما من البلدان».

أما ماهر حسين، من شباب الجماعة المنشقين أيضًا، فقال لـ«الدستور»: «سمعت جملة من والدى رحمة الله عليه لم أفهمها إلا من فترة قريبة، إذ قال لى نصًا فور علمه بانضمامى لجماعة الإخوان الإرهابية فى نهاية عام ٢٠١١ (يا ابنى دول ناس تسمع أقوالهم وتبعد عن أفعالهم)، وبالفعل اكتشفت صدق تلك المقولة، فقيادات الجماعة يقولون عكس ما يفعلون تمامًا، وأصبح الكذب لغة أساسية فى جميع تصريحاتهم وأحاديثهم».

فيما قال حسين عبدالتواب، من الأعضاء المنشقين بمركز إطسا، إن أكاذيب القنوات التابعة للجماعة، والتى تُبث من تركيا، جعلته يعيد تفكيره مجددًا فى حقيقة ما تسعى إليه جماعة الإخوان، خاصة عندما سمع الأكاذيب التى تتعلق بمحافظة الفيوم، وما قيل عن أن النظام الحالى يضطهدها انتقامًا من أهلها.

وأضاف «عبدالتواب»، لـ«الدستور»: «الواقع يثبت العكس، إذ إن الفيوم تشهد طفرة كبيرة منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مقاليد الحكم، ويكفى النجاح فى القضاء على مشكلات مياه الشرب والصرف الصحى التى ظلت قرى مركز إطسا تعانى منها على مدى سنوات عديدة، حتى انتهت على يد الحكومة»، موضحًا أن عشرات الشباب من أعضاء الجماعة أعلنوا انشقاقهم، وهناك آخرون فى الطريق بعد اكتشاف كذب وزيف الجماعة وقنواتها.

ويقول مهاب حسين أحمد، أحد المنشقين، إن القيادة السياسية نفذت العديد من المشروعات الخدمية، وعملت بجد على تنمية الريف، ومنه قرية مطرطارس، التى كانت من أهم معاقل الجماعة، وأغلب أبنائها إما ينتمون للجماعة أو من الداعمين لها.

وأضاف «أحمد» لـ«الدستور»: «عقب عزل مرسى تخيلنا أن هناك انتقامًا شديدًا ينتظرنا، سواء من الشرطة أو الحكومة، فوجدنا أن العكس هو الصحيح، وأن هناك عملية تنمية شاملة للقرية وغيرها من القرى، وأن النظام لا يفرق بين المصريين، ويعمل على خدمة الجميع».