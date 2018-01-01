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الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 07:31 م

حملة شعبية تطالب بتعديل مدة الرئاسة في الدستور

السيسي
السيسي
أشرف لاشين
dostor.org/2253144

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعى استمارة «حملة الشعب»، للمطالبة بتعديل المادة ١٤٠ من الدستور، الخاصة بتحديد ولاية رئيس الجمهورية لمدة ثمانى سنوات «فترتين»، مطالبين بتعديل المادة لتصبح ١٢ عامًا.
وتتضمن الاستمارة، اسم المواطن الراغب فى تعديل المدة الرئاسية، والمحافظة التى ينتمى إليها، والرقم القومى لبطاقة تحقيق الشخصية.
وفيما رفض بعض نواب البرلمان تلك الخطوة، بدعوى أنها سابقة لأوانها، بدا آخرون متمسكين بها، مشددين على أهمية تعديل الدستور فى الوقت الحالى. وقال النائب بدوى النويشى، عضو ائتلاف «دعم مصر»، إنه سبق وطالب بتعديل الدستور، وإضافة فترة ثالثة إلى ولاية رئيس الجمهورية، ليكون قادرًا على استكمال خطته الإصلاحية. وأكد النويشى، لـ«الدستور»، أنه يجب إتاحة الوقت الكافى أمام الرئيس ليستكمل مشروعاته، وإذا كان هناك نص دستورى يمنعه من ذلك، فيتم تعديله.

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