القاهرة : الثلاثاء 17 يوليه 2018
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الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 07:27 م

خاص.. رشوة جمال عبدالعظيم في 11 نقطة

جمال عبدالعظيم
جمال عبدالعظيم
dostor.org/2253140

• مخالفات رئيس الجمارك السابق بدأت أثناء عمله بميناء دمياط حيث كانت مخصصة له استراحة المصلحة بصفته رئيس الإدارة المركزية، ورغم ذلك تركها وذهب للإقامة بشاليه فى رأس البر للهروب من أعين الأمن الذى يحرس الاستراحة الرسمية.

• كانت تقدم له وجباب يومية فى الشاليه من مستخلصين جمركيين معروفين للجميع وفقًا لشهادات عدد من الموظفين.

• بعد انتقاله لدمياط أحضر معه العامل الخاص به ويدعى محمود وهو الساعى المتهم فى قضية الرشوة التى ضبطتها الرقابة الإدارية وكذلك طلب نقل بعض المقربين له شخصيًا من القاهرة ليتمكن من تنفيذ مخططاته.

• أهدر المال العام فى شحنة تفاح رفض بيعها فتعرضت للتلف.. وبدأ عمله بفساد «ألعاب بلاستيشن».

• بلاغ: أصدر ٩٠٠ شهادة إفراج جمركى فى شهر واحد.. وأضاع على الدولة ٦٠ مليون جنيه.

• أدخل ٦٧ ألفًا و٣٣٠ شحنة لبورسعيد.. وسهل إجراءات الإفراج عنها بالمخالفة للقانون.

• باع شحنة حديد «بليت» متحفظًا عليها بالجمرك بالأمر المباشر رغم أنه منتج لا يتلف.

• فتح الباب واسعًا أمام رجلى الأعمال المتهمين فى القضية لإدخال البضائع بالمخالفة للقانون.

كان معروفًا بإنهاء بعض المصالح بالتليفون والإفراج عن شهادات جمركية مجاملة.

هرب من أعين أمن حراسة الاستراحة الرسمية فى دمياط لتلقى الهدايا والرشاوى.

هناك متهم آخر فى القضية ورد اسمه فى التحقيقات التى تجريها نيابة أمن الدولة العليا وهو صاحب شركة ملاحة بحرية، ويعمل فى التخليص الجمركى وكان دائم التردد على جمال عبدالعظيم بمكتبه.

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