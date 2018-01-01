"قومي حقوق الإنسان" يعكف على الانتهاء من التقرير السنوي للمجلس

يعكف أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان على الانتهاء من إصدار التقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان في مصر، في الوقت الذي ينتهي فيه أعمال عمل التشكيل الحالي وفي انتظار إعلان مجلس النواب للتشكيل الجديد للمجلس القومي المنتهي مدته القانونية.



قال عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس يقوم حاليًا بمرحلة صياغة التقرير السنوي للمجلس القومي لعام 20172018، وتتم مراجعته حاليًا ويتضمن محاور أساسية منها الزيارات الميدانية التي قامت بها لجان المجلس والشكاوي التي وردت إليه ويختتم بالتوصيات النهائية لترسيخ حالة حقوق الإنسان في مصر، لافتًا إلى أنه تم تشكيل لجنة برئاسة محسن عوض لإعداد التقرير.



وأوضح شكر، لـ«الدستور»، أنه لأول مرة في عمل المجلس قام بتشكيل قافلة من الخبراء وأعضاء المجلس للنزول في المحافظات، بالتنسيق مع المحافظة وتلقي الشكاوي وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في المحافظة، والقيام بأنشطة المجلس في المحافظة، مشيرًا إلى أن اللجنة المشكلة لإعداد التقرير ستعمل على تجميع البيانات والزيارات الميدانية والشكاوي التي وردت للمجلس وكل ما يتعلق بأنشطة المجلس خلال العام وإعداده في التقرير.



وأشار شكر إلى أن الأعضاء الحاليين يسعون للحفاظ على تصنيف المجلس القومي وحصوله على أعلى المستويات وإرساء ثقافة حقوق الإنسان في مصر.



من ناحيته، أكد حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنه من المتوقع انتهاء المجلس القومي من التقرير السنوي خلال الأيام المقبلة، منتقدًا تأخر إعلان التشكيل الجديد للمجلس، حتى الآن، وهو ما يتسبب في عدم القيام بإعداد خطط وجدول زيارات للأعضاء والعمل من خلال رؤى محددة تحسبًا لخروج التشكيل في أي وقت.



أشار أبو سعدة لـ«الدستور»، إلى أن المجلس معني تمام بقانون تنظيم الصحافة لارتباطه بحرية الصحافة والحريات، لذلك تم إصدار بيانًا من المجلس القومي لتحديد موقفه من القانون رغم إرساله متأخرًا للمجلس.